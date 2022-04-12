“Ordu Üniversitesi'nde Ali Erbaş’ın kardeşinin damadına adrese teslim atama” iddiası

Ordu Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve “adrese teslim” şart ile gündemde. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın damadı Serkan Ataç’ın, “geleneksel el sanatları” için açılan kadroda belirtilen “Hat anasanat dalı lisans mezunu olmak, Kat’ı eğitimleri aldığını gösterir belgeye sahip olmak” koşulu sayesinde üniversitede araştırma görevlisi olarak kadroya girdiği iddia edildi.

Ataç, YÖK’ün sisteminde “araştırma görevlisi” olarak gözüküyor. Aynı üniversiteye “araştırmacı” olarak giren Metin Erbaş’ın kızı ve gelininin de üniversitede yüksek lisans yaptığı kamuoyuna yansımıştı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuyla ilgili, “Üniversiteler bir eğitim kurumu aynı zamanda bir bilim yuvası, yani siyasetin en son girmesi gereken yerler. Fakat Ordu Üniversitesi rektörünün uygulamaları hem personel ile ilişkilerinde hem de kadrolaşmada siyasi tercihler içeriyor” dedi. Sayıştay’ın tespitine işaret eden Adıgüzel, “Ahbap çavuş atamaları var. Bir üniversitenin rektörlük makamını birilerinin emireri konumuna sokmaya kimsenin hakkı yok. Ali Erbaş’ın akrabaları özel koşullar ile özel kadrolara alınmış” diye konuştu.