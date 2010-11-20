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Yaşam

Ordu, tecavüzcünün üniformasını yaktı

Kanada ordusu, Albay Russel Williams'a ait üniformaları yaktı.

20 Kasım 2010 02:00

T24- Kanada ordusu, tecavüz ve cinayetten suçlu bulunarak iki kez ömür boyu hapse mahkum edilen Albay Russel Williams'a ait üniformaları yaktı.


Askeri sözcü Tuğamiral Hubert Genest, ikisi askeri polisten 4 silahlı kuvvetler mensubunun çarşamba günü eski komutan Williams'ın Trenton hava üssündeki evinde izinli arama yaparak, eski işine ilişkin kitap ve broşürler dahil bütün eşyalara el koyduğunu söyledi.


Sözcü, “Bütün askeri kıyafetler, kasket, gömlek, ayakkabı dahil olmak üzere yakılarak imha edildi” ifadesini kullandı.


Kanada ordusu, ordudan ayrılanların askeri eşyalarını genellikle yeniden kullandırıyor. Ancak ordu, Williams konusunda teamüllerin dışına çıkarak, eski Albay'ın eşyalarını yakmayı tercih etti. Bu konuya ilişkin bir açıklama yapan sözcü Genest, “Bu durumda onun ismini taşıyan bütün eşyaları yakarak imha etmenin daha iyi olacağını düşündük” dedi.


Suçlanmadan önce orduda yükselen bir yıldız olarak görülen Albay Williams, birinci derece iki cinayet, iki kez cinsel taciz ve 82 defa başkalarının evlerine girmek suçlarından iki kez ömür boyu hapse mahkum edilmiş, komutanın, 25 yıl boyunca şartlı tahliye olasılığının bulunmadığı bildirilmişti.


Suçlamalar, Kanadalıları hayrete düşürmüş, orduyu sarsmıştı.

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