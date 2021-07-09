Ordu’nun doğal alanları madenciliğe açıldı: Kentin yüzde 74’ü için maden ruhsatı verilmiş

Ordu’ya ilişkin hazırlanan raporda 435 tane madene ruhsat verildiği tespit edildi. TEMA, Ordu’nun yüzde 74’ünün maden ruhsatlı olduğunu açıkladı.

TEMA Vakfı’nın, zengin canlı tür çeşitliliği, su varlığı, doğası, tarım alanlarıyla öne çıkan ve Türkiye fındık ihracatının merkezi olan Ordu’ya ilişkin hazırladığı madencilik raporuna göre bölgede 435 tane maden ruhsatı verildi. Orman alanlarının yüzde 65’i, Önemli Doğa Alanları’nın yüzde 80’i madenler için ruhsatlandırılırken, bunlardan biri olan Giresun Dağları’nın tamamının madenlere ruhsatlı olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın aktardığı rapora göre; Türkiye’nin en önemli doğa, tarım ve kültür merkezlerinden biri olan il 435 adet maden ruhsatı ile tehdit altında. Bu ruhsatların 51’i arama, 47’si işletme, 337’si ise ihale ruhsatı. İl genelinde maden ruhsatlarının dağılışına da yer verilen raporda ormanların yüzde 65’ine, meraların yüzde 64’üne, tarım alanlarının yüzde 76’sına ve yaşam alanlarının yüzde 78’ine maden ruhsatı verildiğini gösteriyor.

Raporda yer alan bazı bulgular şöyle:

8 ilçede ruhsatlılık oranı yüzde 90’ın üzerinde. Fatsa, Çatalpınar, Çamaş, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Karataş, Ulubey ruhsat oranlarının yüzde 100’e yaklaştığı ilçeler.

Ordu’da bulunan uluslararası koruma kriterlerine göre belirlenen ve nadir flora ile fauna barındıran, dünya ölçeğinde önemli ekosistemler olan Önemli Doğa Alanları’nın yüzde 80’i madenler için ruhsatlandırılmış.

Önemli Doğa Alanları’ndan biri olan Giresun Dağları’nın tamamı madenlere ruhsatlı.

Ordu’nun nadir canlı tür çeşitliliği, doğal ve kültürel özellikleriyle tabiatı koruma alanı, milli park gibi statülerle koruma altına alınmış alanlarının yüzde 91’i madenlere ruhsatlı. Korunan alanların içinde yer alan arkeolojik sit alanlarının yüzde 94’ü ve tohum-meşcere alanlarının tamamı madenlere ruhsatlı.