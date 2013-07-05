Ordu Mursi'ye 'Türkiye'ye git' demiş

Mısır ordusunun verdiği sürenin dolmasına saatler kala güvenlik gerekçesiyle askeri kışlada tutulan Mursi’ye, “Türkiye veya Katar ile Yemen’e git” teklifi yapıldığı ancak Mursi'nin bunu reddettiği ortaya çıktı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Mısır’da Hüsnü Mübarek rejiminin sona ermesiyle yapılan ilk demokratik seçimlerle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, görevinin birinci yıl dönümünde muhalefetin organize ettiği gösterilerin dördüncü gününde ordu tarafından görevden alındı. Mursi’ye Mısır ordusunun verdiği 48 saatlik ultimatom dolmadan görevi bırakarak Türkiye veya başka ülkelere gitme teklifinde bulunulduğu, ancak Müslüman Kardeşler üyesi cumhurbaşkanının bunu reddettiği ortaya çıktı.

İstifa etmedi

Devlete ait El Ahram gazetesinin haberine göre, şiddet eylemlerinin artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan güvenlik gerekçesiyle askeri kışlaya getirilen Mursi, önceki gün bu gazete yer alan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdul Fettah El Sisi’nin koyacağı yol haritasını okuyunca sinirlendi. Hemen devlet televizyonundan halka seslenmek istediği talimatını verdi. Ancak bu isteği şu anda Mısır’ın en güçlü adamı olan El Sisi tarafından reddedildi. Mısır ordusu Mursi’ye “Ülkeyi terk et Türkiye, Katar ve Yemen’e veya istediğin bir ülkeye git” önerisini getirdi. Ancak Mursi bu teklifi reddetti. Ordu ardından yönetime el koyuyor görünmemek için Mursi’ye kendi isteğiyle istifa etmesi teklifini getirdi. Mursi bunu da reddetti.

Kışlada gözaltı

Kabinesiyle irtibatı tamamen kesilerek izole bir hale getirilen Mursi’ye, ordu, yönetime el koyacağını açıklamadan birkaç saat önce, “Artık cumhurbaşkanı değilsin” tebliğinde bulundu. Mursi bundan sonra kışlanın misafirhanesinde gözaltına alındı. Mursi ile birlikte Müslüman Kardeşler liderlerine yurtdışı yasağı getirildi.

Başbakan’a hapis cezası

Bir yandan başkent Kahire sokaklarında tanklar ve personel taşıyıcılarla asker sevk ederek güvenlik önlemi alan ordu, diğer taraftan da Başbakan Hişam Kandil’i bir yıllık tecilli hapis cezasını uygulamaya koyarak hapse attı. Dün de ev hapsine alınan Mursi ve Müslüman Kardeşler ile yönetiminin önde gelen 15 ismi hakkında yasama kurumuna hakaretten soruşturma açıldı.

Mursi’nin hatası...

Türkiye’de 20 yıl süren reformları iki ayda yapmaya kalktı

Mısır’da seçimle geldiği Cumhurbaşkanlığı koltuğunu 1 yıl 4 gün sonra askeri darbeyle kaybeden Muhammed Mursi’nin, orduya erken meydan okuduğu ve üstüne de İslamcı anayasayı kabul ettirmeye çalışma hatasına düştüğü için koltuğunu kaybettiği söyleniyor.

Mursi bir yıl önce göreve başladığında ilk olarak Mübarek’e yakın G.Kurmay Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi’yi görevden aldı. Anayasada Mısır ordusuna verilen geniş yetkileri budadı. Çıkardığı kararnameyle kendi yetkilerini yargı denetimi dışında bıraktı. Anayasa yazımı için sadece İslamcılar’dan oluşan bir kurul kurdu. İşsizliğin yüzde 25’lere dayandığı ülkede ekonomik açılımlardan yoksun kalan ve halkın yaşam standardını yükseltemeyen Mursi’nin “İslam çözümdür” sloganı havada kaldı. Mursi, iktidarı boyunca icraatlarına tepki gösteren muhalefetle uzlaşmak için gerekli adımı da atmadı.

Batılı bir diplomat, Türkiye’de ordunun siyaset üzerindeki nüfuzunun azalmasına dikkat çekerek, “Mursi, Türkiye’de 20 yıl alan şeyleri iki ayda yapmaya kalktı” yorumunda bulundu.