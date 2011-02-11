Ordu, Mübarek'in yetkilerini devretmesini destekledi

T24 -



Ordudan iki gün içinde yapılan ikinci açıklamada, silahlı kuvvetlerin, Mübarek'in iktidarın barışçıl bir şekilde değişmesine ve bu yıl sonunda özgür ve adil başkanlık seçimlerinin yapılmasına yönelik planını onayladığı bildirildi.





Savunma Bakanı Mareşal Hüseyin Tentavi'nin başkanlığında toplanan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada, "şu andaki şartlar ortadan kalkar kalkmaz" ülkede 30 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal yasasının da kaldırılacağı belirtildi.







Yetkilerini Süleyman'a devretti





Mübarek, dün gece televizyondan yaptığı açıklamada, protestocuların taleplerini karşılamak için, Anayasa'nın 6 maddesinde değişiklik yapma sözü vermişti.





"İktidarın devir sürecinin başladığı, bu sürecin Eylül'e kadar devam edeceği" mesajı veren Mübarek, Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise aday olmayacağını yinelemişti.

Mübarek, yetkilerini yardımcısı Ömer Süleymana devrettiğini de açıklamıştı. Mübarek'in açıklamalarından tatmin olmayan muhalifler ise cuma namazı çıkışı tepkilerini sürdürüyor.

Göstericilerin bu öğleden sonra yeni protesto gösterileri düzenlemeyi planladığı bildiriliyor.







Askeri liderler toplandı





Tüm bu gelişmelerin ardından Mısırlı askeri liderler, Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Hüseyin Tentavi'nin başkanlığında önemli bir toplantı düzenleniyor.





Mısır devlet haber ajansı MENA, Tentavi'nin başkanlığında toplanan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin, toplantının ardından kamuoyuna önemli bir açıklamada bulunacağını duyurdu.











Gösterilere subay desteği



Bu arada silahlı kuvvetlerden orta kademede 15 subay Mübarak'e karşı halk hareketine katıldı.

Cuma sabah namazından hemen sonra telefonla Reuters ajansına açıklamada bulunan Binbaşı Ahmed Ali Şuman, "Silahlı kuvvetlerin halkla dayanışma hareketi başlamıştır" dedi.





Başkent Kahire'nin Tahrir Meydanı'ndaki gösteride dün gece halka hitap eden Ali Şuman, "rütbeleri yüzbaşı ile yarbay arasında 15 subay halk hareketine katıldı" diyerek, silahını orduya teslim ettiğini de bildirdi.





Şuman, harekete katılan diğer subayların da cuma namazından sonra halkla konuşacağını belirtti.

Tahrir Meydanı'nın batı girişini korumakla görevlendirildiğini belirten Şuman, diğer subayları da Mübarek karşıtı gösterilere katılma çağrısı yaptığını belirtti.





Mısır'da ordu, halk hareketine karşı kuvvete hiç başvurmadı.







Darbe Mısır'ı olumsuz etkiler





Mısır Maliye Bakanı Semir Rıdvan, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği demeçte, Mısır'da olası bir darbenin ülke ekonomisi için "bir tehdit olduğunu" belirterek, "darbe kabusu herkes, gençler ve ekonomi için çok kötüdür. Bu kaçınmak istediğimiz bir senaryodur" diye konuştu.







Başbakan yardımcısı atanması planlanıyor





Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın Başbakan Ahmet Şefik'ten, "milli diyalog" için bir başbakan yardımcısı atamasını istediği bildirildi.





Resmi haber ajansının bildirdiğine göre Süleyman, muhalefet güçleri ve bağımsız şahsiyetlerle diyaloğun yürütülmesinde sorumluluğu alacak bir başbakan yardımcısı atanması ve bu kişinin, ülkedeki krizin çözümü için hükümetle görüşmelerde bulunan "akil adamlar" arasından seçilmesini istedi.



