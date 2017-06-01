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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ordu merkezli 'FETÖ' operasyonu; 32 kişi gözaltında

47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

01 Haziran 2017 23:31

Ordu merkezli Samsun ve Giresun'da düzenlenen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu merkezli Samsun ve Giresun'da 'FETÖ' operasyonu düzenledi.

Örgütün gizlilik içerisinde haberleşmesini sağladığı ByLock kullandığı iddia edilen 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

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