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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ordu, imam hatiplilere mi açılıyor?

Numan Kurtulmuş: Darbe girişiminin ardından 9 bin 164 kişi gözaltına alındı

21 Temmuz 2016 17:14

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde "istihbaratta hem kişisel hem de yapısal zafiyetlerin söz konusu olduğunu" söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapısıyla ilgili olarak çalışma başlatıldığını duyuran Kurtulmuş, "İmam hatipliler orduya alınacak mı?" sorusunu "Bunun için çalışmalar yapılacak" diye yanıtladı.

Kurtulmuş ayrıca, 3 ay süreyle ilan edilen olağanüstü hâl uygulaması kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) askıya alındığını açıkladı. 'Askıya alınan' Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesi şöyle:

"Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma 1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir. 2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında 2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez. 3. Aykırı tedbirler alma hakkını kullanan her Yüksek Sözleşmeci Taraf, alınan tedbirler ve bunları gerektiren nedenler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne tam bilgi verir. Bu Yüksek Sözleşmeci Taraf, sözü geçen tedbirlerin yürürlükten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin tekrar tamamen geçerli olduğu tarihi de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirir"

Darbe girişiminin ardından ülke çapında sürdürülen operasyonlara  ilişkin son bilançoyu da açıklayan Numan Kurtulmuş “Olaylarda 241 kişi hayatını kaybetti, bin 537 kişi yaralandı. 9 bin 194 kişi gözaltına alındı. 2 bin 592 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 bin 277 hakim ve savcı gözaltına alındı, bin 270’i tutuklandı, 730’u gözaltında. Gözaltına 6 bin 823 asker alındı. Bunlardan bin 457’si tutuklandı. 246’sı adli kontrol ile serbest bırakıldı, 87’si doğrudan serbest kaldı" dedi.

 

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