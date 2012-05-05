'Ordu içinde astsubaylara ayrımcılık yapıldı'

Genelkurmay Başkanlığı'nın bugünkü açıklamasında 'muvazzaf askerleri tahrik etmeye çalışmak'la suçladığı Emekli Astsubaylar Derneği'nin başkanı Ahmet Keser NTV'ye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı, özlük haklarının düzeltilmesi için bir süredir kampanya yürüten Emekli Astsubaylar Derneği'ni, 'muvazzaf personeli tahrik etmeye çalışmakla' suçladı.

Genelkurmay'ın bu açıklamasına yanıt Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Ahmet Keser'den geldi. Keser, NTV'ye yaptığı açıklamada 'astsubayların ordu içinde maruz bırakıldığı ayrımcılıktan' yakındı.

'Dünyanın hiçbir ordusunda bu tür ayrımcılıklar yaşanmayacağını' söyleyen Keser şunları kaydetti:

"Dünyanın hangi gelişmiş ordusunda aynı yemeği ayrı ayrı yerlerde yiyorsunuz? Subaylar erbaş ve erler vurulduğunda tedavi için ayrı yerlere yatırılır. Ankara'da bir subay ve astsubay aynı günde öldüğünde; subayın cenazesi mevzuat gereği Kızılay'daki Kocatepe Camii'nden kaldırılır. Astsubayın cenazesi ise Ulus'taki Hacıbayram'dan kaldırılır. Bu ayrımcılık dünyanın hangi ordusunda yapılır? Dünyanın hangi ordusunda kişi özgürlükleri bir kişinin iki dudağı arasına hapsediliyor?

'Jay Jay Okocha kadar değer görmedik'

Kıdem düzenlemesi sırasında 2008 yılında 'birinci derecenin 4'üncü kademesi'nin astsubaylara verildiğini anlatan Keser, bu hakkın ertesi gün dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt tarafından 'ordunun disiplinini bozacağı' gerekçesiyle geri çekildiğini hatırlattı.

Keser, bu yönde karar alınmasının ardından televizyonlarda Fenerbahçeli olduğu bilinen Büyükanıt'a hitaben "Jay Jay Okocha'yı sevdiği kadar astsubayları sevseydi bunlar olmayacaktı" şeklinde açıklamada bulunduğunu ifade etti.

'Genelkurmay tahrik ediyor'

Keser, Genelkurmay tarafından bugün yapılan 'muvazzaf personeli tahrik ediyorlar' ifadeleriyle de ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muvazzaf askerleri tahrik eden tarafından Genelkurmay olduğunu ileri süren Keser, Genelkurmay'ın açıklamasında yer alan 'komutanlık tazminatı' konusuyla ilgili şunları söyledi:

"Üst düzey karargah eğitimi almış olan subaylara verilen bir 'komutanlık tazminatı' var. Bugünkü çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan astsubayın karakolun komutanı olmasına rağmen bu tazminatı alamadığını dile getirdi. Genelkurmay'ın açıklamasında bu tazmiatın 97 bin astsubay arasından 128 kişiye verildiği belirtiliyor. Biz bu yanlışları söyledik. 30 senelik bir astsubayın bir üstteğmenle aynı maaşı aldığını söyledik. Biz hakkımızı hukuk merciinde aradığımızda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde görev yapan subaylarla karşılaşıyoruz. Anayasa bütün özlük hakları kanunla düzenlenir derken bizde emir ile düzenleniyor.