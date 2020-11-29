Ordu Devlet Hastanesi'nin yemekhanesi ve otoparkı Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma dönüştürülecek

Koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin yemekhanesi ve otoparkının yoğun bakıma dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de Koronavirüs yoğun bakımı yapılacağı belirtildi. Yoğun bakım yapılması düşünülen otoparkta ise sokak hayvanları geziyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sağlık yöneticilerinin yeni olduğunu ifade ederek, "Bunun aslında daha önceden önceki vali ve sağlık müdürü tarafından şimdiye kadar yapılması lazımdı. Maalesef, ihale bu yöneticilere kaldı" dedi.





Koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'nin yemekhanesi ve otoparkının yoğun bakıma dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de koronavirüs yoğun bakımı yapılacağı belirtildi. Yoğun bakım yapılması düşünülen otoparkta ise sokak hayvanları geziyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sağlık yöneticilerinin yeni olduğunu ifade ederek, "Bunun aslında daha önceden önceki vali ve sağlık müdürü tarafından şimdiye kadar yapılması lazımdı. Maalesef, ihale bu yöneticilere kaldı" dedi.

Ordu’da Şehir Hastanesi yapılmasına söz verilmesine rağmen, verilen sözün yerine getirilmediği şehirde koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesiyle hastanenin otoparkı ve yemekhanesi COVID-19’lu hastaların yoğun bakım ünitesine çevrildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’da sağlık yatırımlarının yetersiz olduğunu Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahra Hastanesi kurulduğunda eleştirenlerin Ordu’da kurulmayan Şehir Hastanesi için ne düşündüğünü sordu. Torun tüm uyarılara rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını vurgulayarak, hastaların koridorlarda, otoparklarda, yemekhanelerde tedavi edildiğini söyledi.

CHP'li Adıgüzel: Şimdiye kadar yapılması lazımdı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de artan Koronavirüs vakaları karşısında yayınlanan bir genelgeyle Ordu’da mevcut hastanelerin yanına ve otoparkına yoğun bakım üniteleri açılmasına karar verildiğini, bu tedbirlerin daha önceden alınması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bunun aslında daha önceden önceki vali ve sağlık müdürü tarafından şimdiye kadar yapılması lazımdı. Maalesef, ihale bu yöneticilere kaldı. Zamanında önlem almayan bir önceki Vali ve Sağlık Müdürü’nün bu işte sorumluluğu var. Bu önlemlerin il bazında değil bütün Türkiye için yapılması ve Sağlık Bakanlığı’nın benzer bir çalışma yapması lazım. Burada dikkat çekici bir husus, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri bu işi yaptığı zaman hükümet karşı çıkmıştı ve yapılmasını engellemişti. Portatif hastaneleri ve yoğun bakımları şimdi yapıyor olmaları da enteresan. Biz bunu zamanında yapmaya çalıştığımızda bizi engellemişlerdi”

ANKA