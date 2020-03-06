Ordu’dan 40 özel harekat polisi Edirne sınırına gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Geri itmeleri engellemek için bin özel harekât polisi Meriç sınırında görev yapacak" açıklamasının ardından Ordu'da görevli 40 özel harekat polisi, Yunanistan sınırındaki Edirne'ye doğru yola çıktı.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçebilmek için sınırdaki bekleyişleri devam ediyor. Dün Edirne Valiliği önünde açıklama yapan Bakan Soylu,​ "Birçok insanı sığınma hakkını ortadan kaldırıp Türkiye’ye itmeye çalıştılar" demişti. Soylu, TSK ile konuşup gerekli tedbirleri aldığını belirterek, "Bin özel harekât polis Meriç sınırına getireceğiz, geri itmeleri engellemek amacıyla çalışacaklar. İnsanlara kötü muamele edenlere. Fırsat tanınmayacak. Kendi sınırlarımızı geri itmeden korumak için gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun açıklaması doğrultusunda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne’ye doğru yola çıktı.









