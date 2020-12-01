Ordu'da şehir hastanesi yapılacak diye 15 milyon liraya yaptırılan botanik bahçesi "çöpe gitti", hastaneden vazgeçildi!

Ordu’da AKP’li belediyenin 15 milyon liraya yaptırdığı Botanik Bahçesi "Hastane yapılacak" diye söküldü. Hastane yapılması beklenen bölgeye, çivi bile çakılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle soruşturma açılması tartışmaları sürerken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP'li Ordu Belediyesi'nin icraatını gündeme getirdi.



Sözcü gazetisinin haberine göre; Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, 15 milyon TL'ye Botanik Parkı yaptırdığını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti: "Şehir hastanesi yapılacak diye Botanik Parkı söktüler. Sonra hastaneden de vazgeçtiler. 15 milyon çöpe gitti. Ne hastane var, ne botanik park, ne de soruşturma. Sahile Deniz Yıldızı diye bir proje yaptılar. Müteahhit bıraktı gitti, 400 bin TL heba oldu. Boztepe'de Cam Teras Projesi yapıp vazgeçtiler, proje bedeli olarak 360 bin TL. ödediler. Boztepe'de Macera Parkı yaptılar, açılıştan sonra kapatıp söktüler. 3.5 milyonu çöpe attılar."

Devletin milyonlarca lirasını heba eden AKP'li belediyelere ses çıkarılmadığını savunan Adıgüzel, "Sonra Fındıklı'da tabela, İstanbul'da afiş masrafı diye soruşturma aç. Yüzsüzlüğün de bir sınırı var" dedi.