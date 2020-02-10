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Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!

Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, 3 saat süren çalışma sonrası portreyi oluşturduklarını söyledi

10 Şubat 2020 23:16

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Sakarya Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri kardan Abdülhamit büstü yaptı.

Sporcularla kardan adam yaptıkların belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Osmanlı’nın ön önemli padişahlarından Abdülhamit Han’ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk. Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

Sporcu öğrenciler, uzun uğraşlar sonucunda yaptıkları Sultan Abdülhamit'in kardan portresiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekti. (İHA)

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