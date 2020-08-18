Ordu'da kaymakam ve belediye başkanı Koronavirüs'e yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı. Kaymakam Güney ile Başkan Tavlı, evde karantinaya alındı.

Ünye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın Koronavirüs şüphesiyle yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Güney ve Tavlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin izole ev ortamında sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "Kıymetli Ünyeliler, Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney ve Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı’nın Koronavirüs şüphesiyle yapılan ikinci test sonuçları maalesef pozitif çıkmıştır. Sağlık durumları iyi olup, tedavileri izole ev ortamında sürdürülmektedir. Kaymakamımız, Belediye başkanımız ve tedavi gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan şifalar diliyoruz. Bu zorlu süreçte görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilere kolaylıklar diliyor ve onlara saygı ve teşekkürün en somut göstergesi olarak sizleri bir kez daha alınan tedbirlere gönüllü olarak uymaya davet ediyoruz" denildi. (DHA)