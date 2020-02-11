Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil!

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü Ordu, Tokat'ın bazı ilçeleri, Rize, Van, Giresun ve Bitlis'te eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, “İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.



Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.



Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Giresun

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.



Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Tokat

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bazı ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için tatil kararı alındığına dikkat çekildi. Açıklamada kaymakamlıkların kararı ile Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Zile ilçe genelindeki tüm okullarda 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.