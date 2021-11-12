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Ordu'da boşanmak isteyen eşini arabayla ezerek öldüren İbrahim Pişkin'in ifadesi ortaya çıktı

Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yığılan eşini tekmelemişti

12 Kasım 2021 22:30

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin’i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren ve tutuklanan İbrahim Pişkin'in (47), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Olayın kazayla olduğunu söyleyerek kendini savunan Pişkin, "Ben çarptığım kişilerin eşim olduğunu bilmiyordum. Olay sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Olay kazayla oldu" dedi.

TIKLAYIN | Ordu'da kadın cinayeti: İbrahim Pişkin, boşanmak isteyen eşini arabayla ezip öldürdü!

 

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