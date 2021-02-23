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Yaşam

Ordu'da belediye hoparlöründen vatandaşlara Koronavirüs uyarısı

23 Şubat 2021 18:02

Vaka sayılarının arttığı Ordu'da vatandaşlara belediye hoparlöründen yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı uyarı anonsları yapıldı.

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