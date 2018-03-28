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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden mühürlenen TV binasıyla ilgili açıklama

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi, geçen haftalarda uydudan yayın yapan TV52 televizyonu binasının ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmesiyle ilgili olarak yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yaptı

28 Mart 2018 18:30

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi, geçen haftalarda uydudan yayın yapan TV52 televizyonu binasının ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmesiyle ilgili olarak yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın hedef alınarak yayınlar yapıldığı, asılsız, iftira ve basın yoluyla yapılan şantaja karşı da hukuki yollara başvurulduğu belirtildi.
Ordu\'da uydudan yayın yapan TV52 televizyonunun, Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi\'nde bulunan binası, ruhsat ve imar eksiklikleri olduğu iddiasıyla, Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Televizyon yöneticileri, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'a tepki gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, mühürlenme sürecine yer verilerek, Başkan Enver Yılmaz\'a yönelik basın yoluyla iftira, şantaj ve karalama kampanyası başlatıldığını, buna karşı sorumlulur hakkında hukuki yollara başvurulduğu vurgulandı. Açıklamada; TV52 binasında, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin periyodik denetimleri sırasında inceleme ve denetim yapıldığı, iş yeri yangın güvenliği yönünden eksikliklerin tutanakla iş yeri yetkilisine tebliğ edildiği, ayrıca ruhsat vermeye yetkili olan Altınordu Belediyesi\'ne de bu hususla ilgili gerekli bildirimlerin gönderildiği belirtildi. Açıklamada, daha önceki yıllarda televizyon binasının yangın tehlikesi geçirdiği, çalışmanın da TV kanalını kapatmaya yönelik olmadığı vurgulanarak, şöyle denildi:
\"Altınordu Belediyesi, 27.02.2018 tarihli yazı ile iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirtmiş olup, Altınordu Belediye Encümeni\'nce alınan karar doğrultusunda, 12.03.2018 tarihinde söz konusu ruhsatsız iş yeri hakkında mühürleme işlemi yaparak iş yerini kapatmıştır. Bu mühürleme işlemine karşı açılan davada Ordu İdare Mahkemesi\'nin 20.03.2018 tarihli kararı ile söz konusu TV kanalının yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş olup, yapılan işlemde hukuka aykırılık görülmediği mahkemece de ifade edilmiştir. Yaşanılan bu süreçle ilgili olarak, mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması gerekli iş ve işlemlerin gerek aksatılması gerekse yapılmamasından sorumlu olan tüm kurum, kuruluş ve ilgililer de tarafımızca yasal süreç içerisinde takip edilmektedir.\"
Açıklamada, yaşanan bu süreçle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'a yönelik basın yoluyla iftira, şantaj ve karalama kampanyası da yürütüldüğü, buna karşı sorumluluk hakkında hukuki yollara başvurulduğu da belirtildi.
Öte yandan, eksikliklerini gideren TV52 televizyonuna Altınordu Belediyesi tarafından geçen günlerde ruhsat verildiği, binayla ilgili herhangi bir sıkıntının da olmadığı öğrenildi.

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