Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ertuğrul Gazi büstü, Engin Altan Düzyatan’a benzetildi

Sözcü'nün haberine göre; sanatçı Ömer Gençtürk tarafından bronz ve bazalt taşından yapılan 20 büst, 4 Haziran günü belediye binası önünde bulunan meydana yerleştirilirken, Ertuğrul Gazi’nin büstünü gören birçok kişi, ilk bakışta büstün dizi oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzediğini dile getirdi.

Sosyal medyada da 'Engin Altan Düzyatan' en çok konuşulan konular arasına girerken, pek çok kullanıcı büstün Düzyatan'a benzemesine tepki gösterdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden tepkilerin ardından yapılan açıklamada büstün kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Meydanda, Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina’nın büstleri bulunuyor.

Büstler yerleştirildikten sonra meydanı gezen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerektiğini belirterek “Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Müzesi’ndeki Ertuğrul Gazi heykelinin, Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi'ye değil, TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a ait olduğu belirlenmişti.

Şimdi de Ordu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen Ertuğrul Gazi büstünün Engin Altan Düzyatan’a benzetildi.

TIKLAYIN - 'Ertuğrul Gazi' diye Engin Altan Düzyatan'ın heykelini sergilediler