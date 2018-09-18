Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

ORDU (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye. 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.”

Enver Yılmaz, belediye personeli ile bugün vedalaştığı ve kurumdan ayrıldığı öğrenildi.

KURTULMUŞ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, 13 Eylül’de, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Kurtulmuş\'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemlerde, AK Parti\'yi eleştirdiği videoyu yayınlayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:



\" \'Aramızda gizli ve sinsi AKP\'liler olabilir\' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. \'Edebinizi takının\' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki, ne oldum değil, ne olacağım demeli.\"



PAYLAŞIMLARINI 1 SAAT SONRA KALDIRDI



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarını, yaklaşık 1 saat sonra kaldırdı.

PROTOKOL KAVGASI DAMGA VURMUŞTU



Ordu\'da, 23 Temmuz 2017\'de Aybastı Perşembe Yayla Şenliği’nde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıktı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü’nden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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