Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Koronavirüs şüphesi taşıdığı için hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. DP Milletvekili Cemal Enginyurt ise yaptığı paylaşımda Güler'in Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

Sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi veren Güler, “Geçirmiş olduğum soğuk algınlığı sebebiyle, Covid-19 şüphesi gözetildiği için kontrol amaçlı olarak hastanede gözlem altındayım. Şu anda sağlık durumum iyi. Telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler covid teşhisiyle hastanede tedaviye alınmış. Kendisine geçmiş olsun derken, acil şifalar diliyorum” diyerek başkan Güler’in Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.