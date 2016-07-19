Ordu Belediyesi'nin mezar yeri vermediği cuntacı asker, ailesinin bahçesine gömüldü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz, darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı’na yapılan baskında öldürülen, darbeciler safındaki Astsubay Nedim Şahin için mezar yeri vermedi. Şahin, ailesi tarafından sessiz sedasız fındık bahçesinde toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, Ankara’da, darbe girişimi sırasında Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na saldırarak burada çatışmaya giren darbeci 20 asker içinde yer alan Ordu'nun Ünye İlçesi nüfusuna kayıtlı astsubay Nedim Şahin öldürüldü. Nedim Şahin'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak kendi imkanlarıyla Ünye İlçesi Hanyanı Mahallesi'ne getirildi. Ailenin ısrarına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediyeye ait mezarlığa define izin vermezken, cenaze hizmetleri de yaptırmadı. Bunun üzerine Nedim Şahin, ailesi tarafından sessiz sedasız evlerinin yanındaki fındık bahçesine defnedildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında meclise bilgi veren Başkan Enver Yılmaz, darbeciye mezar yeri vermediklerini söyledi. Vatan hainlerine taviz vermeyeceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Milleti'ne ihanet eden bu kişiye hiçbir şekilde mezarlık ve cenaze hizmeti vermiyoruz. Tüm birimlere talimat verdim, Ordu vatan hainlerini kendi bağrında barındıracak, toprağında tutacak bir şehir değildir. Hiçbir şekilde vatan hainlerine taviz vermeyeceğiz" dedi.

Müftülük de karşı çıktı

Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu da bütün ilçelerde din görevlilerine talimat vererek, darbe girişiminde öldürülenlerin salasının verilmeyeceğini, camilere sokulmayacağını, namazının da kılınmayacağını belirtti. Mustafa Kolukısaoğlu, İl Müftülüğü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, öldürülen darbecinin Ünye'de cenaze sahipleri tarafından İlçe Müftülüğü'ne sala verdirmek için başvuru yaptığını, konu ile ilgili talimat almak için Ünye İlçe Müftüsü'nün kendisini aradığını belirterek "İlçe Müftüsüne kesin talimat verdim; Bunlar haindir, devlete başkaldırıp çatışmada öldürülenlerin salası verilmez, camiye sokulmaz, namazları kıldırılmaz, bu dinimizin emridir. ‘Kim bunların salasını verir, camiye sokar, cenaze namazlarını kıldırırsa haklarında derhal işlem yaparım’ deyip kesin talimatımı bildirdim. İlçe müftümüz de bu talimatımızı aynen uyguladı" diye konuştu.