Ordu balistik füze koruma sistemini Çin’den alacak

Ordunun savunma sistemlerini nereden satın alacağına ilişkin kararın konuşulduğu Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantıda alınan karara göre, Türkiye’nin balistik füze koruma sistemi Çin’den alınacak.

İşte Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden çıkan kararlar:

- Türkiye uzun menzilli füze savunma sistemini Çin’den alacak. Çin ihalede yüksek miktarda fiyat kırarak 3 milyar dolara sistemi maledeceğini açıklamıştı. Çin, Türkiye ile ortak üretim yapacak.

- Türkiye’nin milli uçağı Hürkuş için seri üretim kararı alındı.

- Milli Gemi Projesi’nde ihalenin tekrar edilmesine karar verildi.