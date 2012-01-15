-Ordinaryüs toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Vefat eden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis, Büyükada'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Lefter'in cenazesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen törenin ardından, motorla Büyükada'ya getirildi. Efsanenin naaşı omuzlarda adaya çıkarılıp, tören için Aya Dimitri Kilisesi'ne götürüldü. Lefter için Büyükada'da düzenlenen törene Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katıldı. Törende Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir'in yanı sıra çok sayıda yönetici, Lefter'in ailesi ve yakınları, Büyükada'daki tanıdıkları ve taraftarlar yer aldı. Tören sırasında kilise dolarken, kilisenin dışında da çok sayıda taraftar bulundu. Kilisede düzenlenen törenin ardından Lefter'in cenazesi alkışlar ve tezahüratlarla, atların çektiği cenaze arabasına konularak defnedilmek üzere Büyükada Rum Ortodoks Kabristanı'na götürüldü. -Bağış: ''Lefter, bu ülkenin sembollerinden birisi oldu''- Kilisedeki törende duaların okunmasının ardından Lefter ile ilgili konuşmalar yapıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış da yaptığı konuşmada, Lefter'in 10 numara futbol oynamakla kalmayıp 10 numara bir hayat sürdüğünü, örnek olacak davranışlarıyla Türkiye'nin gerçekten çok önemli insanlarından birisi olduğunu kaydetti. Bağış, ''Lefter farklılıkların zenginlik olduğunu bize öğretenlerden birisi oldu. Bu ülkenin sembollerinden birisi oldu. Bugün burada ona veda ederken de hayatı boyunca çok güzel yaptığı bir şeyi bir kez daha yaptı. Bu ülkeyi bütünleştirdi. Hem sabah Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki törende hem buradaki kilisede Türkiye'nin bütün renklerini, bütün zenginliklerini tek vücut yapmayı bir kez daha bizlere gösterdi'' diye konuştu. Lefter'in, sevgiyi, hoşgörüyü, muhabbeti ve saygıyı miras bıraktığını anlatan Bağış, ''Bundan sonra onun o mirasını daha da güçlendirmek bizim görevimiz. Lefter'e yakışan davranışı bundan sonra inşallah hep birlikte ortaya koyacağız. Hem buruk hem de onurlu bir vazifeyi yerine getirmiş olmanın hazzını yaşıyoruz. Ruhu şad olsun. Bütün ailesine sevenlerine bütün milletimize başsağlığı diliyorum'' şeklinde konuştu. -Taraftarlar Lefter'i Büyükada'da da yalnız bırakmadı- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki törende Lefter'i son yolculuğuna uğurlayan taraftarlar, Türk futbolunun ''Ordinaryüs''ünü, Büyükada'da da yalnız bırakmadı. Yüzlerce taraftar Bostancı İskelesi'nden hareket eden deniz otobüsleri ve motorlarla Büyükada'ya geldi. Taraftarlar, kilisedeki törenin ardından da tören için gelenleri taşımak üzere adaya getirilen minibüslerle mezarlığa taşındı. -Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında forma giydi- Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1925'te İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe'de 1947-1964 yılları arasında forma giyen Lefter, sarı-lacivertlilerde İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda ise 3 kez şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 832 gol atan efsane futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydederken, İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol kralı oldu. 50 kez de milli formayı giyen ''Ordinaryüs'' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında oynadı. Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev yaptı. Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlük yaptı.