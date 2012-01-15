'Ordinaryüs' son kez Şükrü Saracoğlu'nda

T24 - 82 yaşında yaşamını yitiren efsanevi futbolcu Lefter Küçükandonyadis için Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tören düzenlendi. Sarı-lacıvertilerin yanı sıra, birçok takım taraftarının da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.













Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden 86 yaşındaki ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir tören düzenlendi.



Lefter'in naaşını taşıyan cenaze arabası stadın protokol tribünü girişi önündeki yolda görününce stat önünde tören için bekleyen futbolseverler alkışlamaya başladı.



Tören, sarı-lacivertli camianın yanı sıra diğer çok sayıda kulübün yöneticileri, temsilcileri ve eski sporcuları olmak üzere, futbol camiasını Kadıköy'de bir araya getirdi.







Başbakan'dan veda



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis için düzenlenen törene katıldı. Başbakan Erdoğan'ı Lefter Küçükandonyadis'in cenazesinin de bulunduğu soyunma odası koridorunda Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşıladı.



Başbakan Lefter’in Türk ve Fenerbahçe bayrağına sarılı cenazesinin yanına gitti. Burada bir süre bekleyen Erdoğan, Lefter'in torunlarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.







Futbolcuların omuzlarında



Efsanevi futbolcu Lefter’in naaşı, Fenerbahçeli futbolcular tarafından sahaya taşındı.



Başbakan Erdoğan, saygı duruşu sırasında saha içinde bulunurken daha sonra protokol tribününe çıkarak töreni buradan takip etti.



Törende kısa bir konuşma yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, “Acımızı paylaşmaya gelen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.







Torunları ağlayarak anlattı



Törende Lefter'in torunları Özcan Katmer ve Özlem Katmer konuşma yaptılar.



Özlem Katmer gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında özetle şunları söyledi:



“Türk futbolunu yüceltmiş bir insanın torunları olmaktan duyduğumuz gururu bugün buruk bir şekilde yaşıyoruz. Dedemizi aklımız ermeye başlayıncaya kadar sadece dede olarak biliyorduk. Daha sonra dünyanın en şanslı torunları olduğumuzu anladık. Kendisini hiçbir zaman bir büyüklük kompleksi içinde görmedik. O mütevazılık denilen unsurun önde gelen bir elçisiydi adeta.



Hasta yatağında bile evden dışarı çıkmak için bizimle mücadele ederdi. Temmuzda o yüzerken, biz yorulurduk.



Atatürk en değer verdiği valıktı. ‘Atatürk adaya geldiğinde onun elini tutmak için yarışırdık’ derdi. Bunu bir kez başarmıştı. Atatürk’ün başını okşaması en büyük anısıydı. Evin baş köşesinde Atatürk’ün büstü vardı.



Stada ‘hoş geldin’ dede diyemeden ‘güle güle’ demek ne kadar da zormuş. Bize bir ilki daha yaşatıyorsun."



Lefter’in diğer torunu Özcan Katmer de şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe’nin kaptanı Alex’in elini öpmeye eve gelmesi bize yaşattığın gururdur. ‘Aziz Yıldırım’ı oradan çıkarsınlar, beni alsınlar’ demişti. Rahat uyu hepimizin efsanesi, sevgili dedemiz.”



Özcan Katmer'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım'dan bahsetmesi üzerine de tribünler Yıldırım için tezahüratlar yaptılar.







Ersoy: Arkanda Fenerbahçe var



Kürsüye gelen Lefter’in takım arkadaşı eski futbolcu Şükrü Ersoy ise “Lefter ağabeyimdi. Onunla 67 yıl önce tanıştım. Yan yana ter döktük. Mutlu ol, arkanda Fenerbahçe var” dedi.



Törende Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay da birer konuşma yaptı.







Alex: Efsaneler asla ölmez



Fenerbahçe Futbol Takımı adına törende bir konuşma yapan kaptan Alex de Souza, Lefter'in vefatının kendisini içten yaraladığını ifade etti.



Brezilyalı futbolcu konuşmasında özetle şunları kaydetti:



''Özellikle son zamanlarda kendisinin sağlık bakımından geçirdiği zor günler ve en sonunda vefat etmesi, beni bir yabancı olsam da çok fazla içten yaraladı. Fakat bu tip insanlar hiçbir zaman ölmezler. Fenerbahçe gibi büyük taraftarı olan kulüpler de böyle efsaneleri hiçbir zaman öldürmezler. Son yolculuğunda şunun sözünü vermemiz gerekiyor ki, ben burada futbol takımında ter döken bir oyuncu olarak söz veriyorum; onun büyük başarılarla bıraktığı çubuklu formayla ben burada olduğum süre içinde gururlu bir şekilde ter dökeceğim ve bunun da yapılmasını sağlayacağım. Her şey için teşekkürler Lefter.''







Yıldırım'ın mektubu okundu



Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım, ağabeyinin Lefter vefat etmeden önce yazdığı mektubunu okudu.



Mektupta özetle şu ifadeler yer aldı:



''Lefter Ağabey ile hayatımızın farklı noktalarında inançla gönülden bağlandığımız renkler bizi bir araya getirmişti. Geriye dönüp bakınca 2005'deki maçı hatırlıyorum. Taraftarımız seni efsane özel ödülüne layık görmüştü. Tribünleri birlikte selamlamıştık. Bugün birlikte değiliz maalesef. Elimden gelse yine yanında olurdum. 104 yıllık tarihin ötesine geçmiş her rengin idolü isim olmanla her zaman gurur duydum. Rekorların, birbirinden güzel gollerin, camiamıza yaşattığın zaferlerin, saha dışına taşıdığın büyük Fenerbahçe sevgin bizi bir adım daha yaklaştırdı sana. Bugün birlikte değiliz maalesef. Sana olan saygımız sevgimiz değişmedi. Fotoğrafını ve mektubunu aldım. İyi dilek ve duaların için teşekkür ediyorum. Umarım yine bir maç öncesi birlikte çıkarız sarı-lacivertli tribünlerin önüne. Sen yine sarı lacivert atkını takarsın. Türk futbolunun ordinaryüsü hakkın bin kere helal olsun.''







Belözoğlu: Aktaracağımız değerler yaşattı



Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu tören öncesi FBTV'ye yaptığı açıklamada, ''Hem camiamız hem de Türk fubolu adına büyük bir kayıp. Başımız sağolsun. Böyle değerler, efsane isimler kolay yetişmiyor. onların etrafına toplanan camialar daha da büyüyorlar. Bugün kendisini kaybettik ama öldükten sonra da nesilden nesile anlatılacak değerler yaşattı'' ifadelerini kullandı.







Şen: Çok iyi bir Türk'tü



Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen ise Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinin temsilcilerinin de törende yer aldığını hatırlatarak, ''Lefter için ne konuşulursa hak ettiği kelimelerdir. Çok iyi bir Türk'tü. İyi bir insandı. Hepimizin içinde büyük bir üzüntü var ama ölümün çaresi yok. Allah rahmet eylesin. Lefter'i herkes severdi'' dedi.



Lefter'in, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'a yazdığı mektup da törende okundu.







Türk ve Fenerbahçe bayrağı



Lefter'in Türk Bayrağı ve Fenerbahçe Kulübü'nün bayrağına sarılı naaşı saha içinde hazırlanan platforma konulurken, platformun bir tarafında Türk Bayrağı diğer yanında da Fenerbahçe bayrağı yer aldı.



Lefter'in naaşını saha içine futbolcular taşırken, futbolcular ve teknik heyet daha sonra yay şeklinde dizilerek bir süre Lefter'in naaşının arkasında bekledi. Futbolcular bir süre sonra da tribüne çıkıp töreni buradan takip etti.







Tezahüratlar efsane için



Töreni izlemeye gelen yaklaşık 10 bin Fenerbahçeli ve diğer kulüplerin taraftarları, bu kez tezahüratlarını Lefter için yaptılar. Sarı-lacıvert, sarı-kırmızı, siyah-beyaz ve bordo-mavili atkı ve bereler statta göze çarptı.



Töreni izleyenler Maraton VIP ve Fenerium alt tribünü doldururken, tören başlayana kadar karşılıklı tezahüratlarla efsane futbolcunun ismini andılar.







Takım tam kadro törendeydi



Fenerbahçe Futbol A Takımı, teknik heyet ve futbolcuları tam kadro Lefter Küçükandonyadis için yapılan törene katıldılar.



Kulübün efsane ismini son yolculuğunda yalnız bırakmayan sarı-lacivertli futbolcular, törenin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giderek, yarınki Manisaspor maçının hazırlıkları için antrenmana çıkacak.







‘Hakkını Fenerbahçeliliğimize helal et'



Fenerbahçe taraftarları, Lefter Küçükandonyadis için Türk Telekom kale arkası tribünde koreografi hazırladı.



Maçlarda çeşitli mesajlar verilen koreografi bu kez Lefter için yapıldı. Taraftar alınmayan kale arkası üst tribüne konulan renkli kartonlarla büyük boyutta 'Ordinaryüs'' yazısı yazılırken, bu tribünün alt kısmındaki pankartta da ''Hakkını Fenerbahçeliliğimize helal et'' yazısı yer aldı.







‘Ver Lefter'e yaz deftere'



Maraton tribünü üst bölümüne ise Lefter ile Aziz Yıldırım'ın birlikte görüntülendikleri büyük boyutlu fotoğraflar asıldı.



Migros kale arkası tribünde Lefter'in elinde kupayla fotoğrafının bulunduğu ''Ver Leftere Yaz Deftere, Kalbimizdesin'' yazılı pankart yer aldı.



Stadın elektronik reklam panolarından ise ''Rahat uyu, çubuklu bize emanet'' yazısı yayınlandı.







Dev forma



Türk Telekom'un, Lefter'in anısına hazırlattığı dev forma tören sırasında Migros kale arkası tribünde asıldı.



Küçükandonyadis'in anısına yaptırılan 25x30 metre boyutlarındaki dev Fenerbahçe formasının tasarımı, Lefter'in oynadığı dönemde giydiği formasının birebir modellemesi olarak hazırlandı.



Dev forma, eski başkanlar, yöneticiler, futbolcular ve törene katılanlar için imzaya açıldı.



Dev forma, sarı-lacivertli ekibin 21 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Kayserispor ile yapacağı maçta da tribünlerde dalgalandıktan sonra müzeye konulacak.







Kimler katıldı?



Lefter için statta düzenlenen törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de katıldı.



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ve diğer yöneticiler tören için gelenleri protokol tribünü girişi önünde kapıda karşılarken, törene gelenler arasında UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, yönetici Refik Arkan, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli ve Genel Sekreter Fahrettin Curoğlu da yer aldı.



Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanları Ali Şen ve Faruk Ilgaz, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticileri, eski futbolcular da törene katılanlar arasındaydı.







Samayolu'yla uğurlandı



Törenin sonunda Lefter Andonyadis'in naaşı, futbolcuların omuzlarında ''Samanyolu'' şarkısı eşliğinde sahadan çıkarıldı ve cenaze arabasına konularak Büyükada'ya doğru hareket etti.







Yeşil sahaların 'ordinaryüs'ü



Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1925'te İstanbul'da doğdu.



Fenerbahçe'de 1947-1964 yılları arasında forma giyen Lefter, sarı-lacivertlilerde İstanbul Profesyonel Ligi'nde 2, Türkiye Şampiyonası'nda ise 3 kez şampiyonluk yaşadı.



Kariyerinde 832 gol atan efsane futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydederken, İstanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol kralı oldu.



50 kez de milli formayı giyen ''Ordinaryüs'' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, ayrıca yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında oynadı. Lefter bir sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev yaptı.



Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda bıraktıktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersinspor'da teknik direktörlük yaptı.



