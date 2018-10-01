Ördek yedikleri iddiasıyla 2 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de Atatepe Küçük Sanayi Sitesi’nde marangoz atölyesi bulunan Semih Dalgıç’a ait 2 köpek, iş yeri komşusu tarafından ördeğini yedikleri iddiasıyla av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Köpeğin vurulma anı ise Semih Dalgıç’a ait işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Karesi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Atatepe Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sitede marangoz atölyesi bulunan Semih Dalgıç’a (28) ait 2 köpek, 23 Eylül gecesi av tüfeği ile vurularak öldürüldü. İşyerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Semih Dalgıç, köpeklerinin işyeri komşusu olan ve sitenin başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Demir’in çalışanları tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Yaklaşık 15 yıldır köpek beslediğini belirten Semih Dalgıç, bunun çocukluktan gelen bir sevda olduğunu belirtti. İşyerinde 4 köpek beslediğini ifade eden Dalgıç, “Tüm köpeklerimizin aşılarını ve bakımlarını yaptırıp besliyorduk. İki tanesi geçtiğimiz 23 Eylül Pazar günü vurularak öldürüldü. Bunu yapan kişi belli. Suç duyurusunda bulunacağım. Bu insanların yanına kar olarak kalmamalı” dedi.

ÖRDEKLERİ YEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Köpeklerinden birini işyerine geldiğinde yaralı ve can çekişir vaziyette bulduğunu ancak müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyleyen Dalgıç, “Yara izlerine baktığımızda vurulduklarını gördük. İşyerimizin önünde boş tüfek fişekleri bulduk. Kamera kayıtlarını incelediğimizde vuran kişileri tespit ettik. Neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumuzda ise köpeklerimizin ördeklerinden birini yediğini söyledi. Ördek için başka bir canlıyı öldürmenin yanlış olduğunu söylememize rağmen vurduran kişi bizi dinlemedi” diye konuştu.

Köpeklerin sahibi Semih Dalgıç, bugün Balıkesir Hayvanseverler Derneği tarafından adliyede düzenlenecek basın açıklaması ardından suç duyurusunda bulunacak.

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