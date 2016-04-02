ORC'nin anketine göre, HDP’ye oy veren CHP’lilerin yüzde 54.6'sı pişman

Yeni Akit gazetesinin, ORC araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, HDP'ye oy veren CHP'lilerin yüzde 54.6'sı "Bir daha oy vermem" diyor.

Araştırma, 25-29 Mart 2016 tarihleri arasında, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Denizli, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ’da CHP’li olup HDP’ye oy veren 1120 seçmen ile görüşülerek yapıldı. HDP’ye oy veren söz konusu CHP’liler, “7 Haziran ve 1 Kasım’da HDP’ye oy vermenizin nedeni nedir?” şeklindeki soruya, yüzde 27.5 oranında “AK Parti tek başına iktidar olamasın diye HDP’ye oy verdim” cevabını verdi. HDP’ye oy veren CHP’lilerin yüzde 21’i “Barış için HDP’ye oy verdim” derken, yüzde 18.2’si Selahattin Demirtaş’ı samimi bulduğu için oy verdiğini söyledi. Yüzde 15.6’lık kesim ise “Kendisine daha yakın gördüğü için” oy verdiğini beyan etti.

Yüzde 54.6'sı artık oy vermeyecek

Anket çalışmasında, CHP’li olup da HDP’ye oy verdiğini belirtenler, “Bugün seçim olsa HDP’ye oy verme tercihinizde bir değişiklik olur mu?” şeklindeki soruya yüzde 54.6 oranında, “Bir daha oy vermem” karşılığını verdi.

HDP’ye tekrar oy vermeyeceğini beyan eden CHP’lilere bunun nedeni sorulduğunda da, yüzde 45.7 oranında “Terör örgütü PKK’ya destek verdiği için” dediler. Yüzde 20’lik kesim, “Türkiye partisi olmadığını gördüm” derken, yüzde 12.5’i, “Artık samimi bulmuyorum” karşılığını verdi. Yüzde 7.1’i ise HDP’yi Meclis’te görmek istemediğini söyledi.

Yüzde 70'i artık PKK'ya operasyonları destekliyor

CHP’li olduğu halde son iki seçimde HDP’ye oy verenlere, “Güvenlik güçlerinin PKK’yı etkisiz hale getirmek için gerçekleştirdiği operasyonları destekliyor musunuz?” diye sorulduğunda ise, yüzde 70 oranında “Operasyonları destekliyorum” karşılığı verdiği, yalnızca yüzde 16.2’lik kesimin “Operasyonları desteklemiyorum” dediği sonucu ortaya çıktı.