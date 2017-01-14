ORC'nin anketine göre, AKP yüzde 50'yi geçti mi?

Yeni anayasa teklifi Meclis'ten geçmezse Türkiye'nin sandığa gideceği konuşulurken ORC Araştırma Şirketi en son yaptığı seçim anketi sonuçlarını yayımladı. ORC'nin anketinde AKP'nin yüzde 53 oy alacağı iddia edildi.

Bu pazar seçim olsa...

ORC Araştırma, 36 ilde 2340 kişiye "Bu Pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.

10-11 Ocak'ta ''CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi'' yöntemiyle gerçekleştirilen anket göre, AKP, 1 Kasım'da aldığı yüzde 49'un üstünde. Parti, yüzde 53 ile önde görülürken hemen arkasından gelen CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,6. MHP'nin oy oranı ise 15,5. Ankete göre, HDP'nin oy oranı ise yüzde 6,5.

İşte ORC'nin anketine göre son oranlar şöyle:



