ORC’den seçim anketi: İşte ittifaklarda son durum

ORC Araştırma, 24 -27 Ekim’de gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oyları birbirine çok yakın.

41 ilde 2 bin 850 katılımcıya “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

Anketin sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 26,0

İyi Parti: Yüzde 14,1

MHP: Yüzde 9,8

HDP: Yüzde 8,0

DEVA Partisi: Yüzde 5,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,2

İttifaklar son durum

Cumhur İttifakı yüzde 41,1; Millet İttifakı yüzde 40,1