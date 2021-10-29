ORC’den seçim anketi: İşte ittifaklarda son durum

ORC Araştırma, 24 -27 Ekim’de gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oyları birbirine çok yakın.
41 ilde 2 bin 850 katılımcıya “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.
Anketin sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 31,3
CHP: Yüzde 26,0
İyi Parti: Yüzde 14,1
MHP: Yüzde 9,8
HDP: Yüzde 8,0
DEVA Partisi: Yüzde 5,1
Gelecek Partisi: Yüzde 2,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 2,2
İttifaklar son durum
Cumhur İttifakı yüzde 41,1; Millet İttifakı yüzde 40,1