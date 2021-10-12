ORC Araştırma’nın sahibi Pösteki’den AKP’ye yanıt: Hiç şaşırmadık, zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu, istenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak

ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki, dün bir araştırma çalışması yayınladıklarını belirterek, "Çalışmamız Ak Parti’yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi" dedi.

Hiç şaşrımadıklarını belirterek, "Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak" diyen Pösteki, "Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Bizler de seçmenden aldığımızı kamuoyuna sunuyoruz. ORC'yi bilimden ve etikten uzak olmakla suçlayanların ise ORC’nin 24 haziran tahminlerine bakmaları yeterlidir" ifadesini kullandı.

Pösteki, geçen günlerde DW Türkçe’den Nevşin Mengü'ye konuk olmuş ve “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusunu yanıtlamıştı. Pösteki’nin AK Parti kulislerini işaret ederek Hulusi Akar’ın ismini dile getirmesinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı, Cihannüma Derneği Genel Başkanı ve GENAR'ın sahibi Mustafa Şen'in başında olduğu AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'dan bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada sosyal medyadan şu ifadeleri kullanmıştı: “AK Parti olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK Parti olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir.” TIKLAYIN - ORC Araştırma Başkanı Pösteki: Erdoğan'ın aday olmaması durumunda AKP kulislerinde en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ismi geçiyor Mustafa Şen AKP Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'na getirilmeden önce uzun yıllar GENAR Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Şen anket şirketini yönetirken AK Parti adına anket çalışmaları yürütüyordu. 2018 yılında CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Şen, “Fazla iddialı gibi gelse de politik uzay zaman bükülmüştür Tayyip Erdoğan tarafından. 24 Haziran 4 Mayıs'a getirilmiştir ve bugün itibarıyla seçim bitmiştir” ifadeleriyle hatırlanıyor.

Pösteki, söz konusu araştırmalarıyla ilgili AKP genel merkezinden bir yöneticinin görüşlerini kişisel sosyal medya hesabından şöyle aktardı:

“Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor”

"Malumunuz; dün bir araştırma çalışması yayınladık. Çalışmamız Ak Parti'yi tatmin edecek sonuçlar içermediği için olsa gerek, bir genel merkez yöneticisi tarafından bilim ve etik kurallarına uymadığımız söylendi. Doğrusu hiç şaşırmadık. Zaten oy kaybının en önemli sebeplerinden biri de bu. İstenileni vermeyeni itibarsızlaştırmak. Seçmen bu saçmalıklara artık tahammül edemiyor. Bizler de seçmenden aldığımızı kamuoyuna sunuyoruz. ORC'yi bilimden ve etikten uzak olmakla suçlayanların ise ORC’nin 24 haziran tahminlerine bakmaları yeterlidir.

Araştırma firmalarını ve/veya seçmeni suçlayarak seçim kazanılsaydı, 20 yıldır Ak Parti değil, tabela partileri yönetiyor olurdu ülkeyi ama 20 yıldır muhalefetin yaptığını bugün Ak Parti yapıyor ve bu bile başlı başına haklılığımızı ortaya koyuyor. Kendi yetersizliklerini Cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, YERLİ VE MİLLİ dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil."