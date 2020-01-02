ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma Merkezi, 28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile görüşerek yaptığı 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna "Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusuna katılımcıların yüzde 53.7'si Erdoğan, yüzde 31.7'si ise Kılıçdaroğlu dedi.

Ankette yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

CHP kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışırsa, hangi ismin Genel Başkan olmasını istersiniz?

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın, yeni partiler kurarak siyasete devam etme kararı almaları, oy tercihlerinizde bir değişikliğe neden olur mu?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’in yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?