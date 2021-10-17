ORC Araştırma Genel Müdürü’nden anket yanıtı: Boşuna demiyoruz Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket şirketlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Pösteki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018 seçimlerinde, istatistik bilimini şaşırtacak derecede doğru sonuçlar bulduğumuz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı A Haber canlı yayınında açıklanmıştı Ardından onlarca yayın organında başarımız konuşuldu. Boşuna demiyoruz Sn.Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık, bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını hatırlayın daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın Cumhurbaşkanı seçildiği o seçimlerde bunu çok açık net gördük.