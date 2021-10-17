Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin, sen kimsin ya?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı, "Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!" çağrısına ilişkin olarak, "Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin, sen kimsin ya?" yanıtını verdi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun cuma günü Merkez Bankası'na yaptığı ziyarete yönelik, "Merkez Bankası Başkanı sana randevu istediğin gün randevu verdi, bağımsız olmasaydı randevuyu vermeyebilirdi" yorumunu yaptı. Anket şirketlerini de eleştiren Erdoğan, "Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerde manipülasyonlardan ciddi manada bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak anketlerdir." görüşünü savundu. Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına önündeki kâğıttan okuyarak yanıt vermesi dikkat çekti.

Afrika ziyareti

Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Ziyaretimde bakanlar ve vekillerin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri de eşlik ediyor. Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor. Bu ziyaret ülkelerimiz arasında yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır. Son dönemde Togo ile bakan düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler ikili ilişkilerimizde yeni bir ivme kazanmamıza neden oldu. Togo Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde Burkina Faso Cumhurbaşkanı ve Liberya Cumhurbaşkanı ile bir çalışma yemeğinde bir araya geleceğim. Nijerya geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar büyüklüğündeki ticaret hacmi ile sahra altı Afrika'da en büyük ticaret ortağımız oldu. Bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine taşımayı amaçlıyoruz. Türkiye ile Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Maarif Vakfı okullarımız, Kızılay ve TİKA gibi kurumlarımızın çalışmaları Afrikalı kardeşlerimizle gönül köprülerimizi sağlamlaştırıyor. Biz Afrika ülkeleri ile işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz. Başkaları gibi eski sömürge düzenini yeni yol ve yöntemlerle devam ettirmek isteyenlerden değiliz. " dedi.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu: Kim fakir fukaranın hakkını yerse karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa

TIKLAYIN | CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara 'son çağrı': Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun!

"CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafı"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısında başka bir şey değildir.

"Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük"

Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı, boş heves. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum. Bay Kemal’in oyun oynadığı alan da değildir. Heves ettiğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı’ndan en alt düzeydeki memura kadar herkes görevini hukuka uygun yapma mecburiyetindedir.

"Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi aynı zamanda açıkça bir suçtur"

Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?

"Yerel seçimlerde iş başına geldiniz belediyeleri boşaltıyorsunuz"

Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden şu 19 -20 yıl içinde böyle bir şey duydun mu?Yerel seçimlerde iş başına geldiniz belediyeleri boşaltıyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini ve hatta genel olarak milletimizi ilk tehdidi bu değil. Şimdi bir de tarih veriyor. Haydi bakalım göreceğiz ne yapacağını. Bay Kemal bu alan boş değil. Bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır.

"Merkez Bankası Başkanı sana randevu istediğin gün randevu verdi"

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu istediğin gün randevu verdi. Bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Sana randevuyu randevuyu istediğin gün verdi. Ziyaretten çıktıktan sonra hâlâ medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan başa yanlış.

"Biz CHP'nin bu diline alışığız"

Biz CHP'nin bu diline alışığız.Türkiye vesayeti gömeli çok oldu. Tabii o zamanlar Bay Kemal siyaseti bilmiyordu.

Anket şirketlerine tepki

Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerde manipülasyonlardan ciddi manada bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak anketlerdir.

"Biz bunlardan bıktık"

Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık, bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını hatırlayın daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın Cumhurbaşkanı seçildiği o seçimlerde bunu çok açık net gördük.

"Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi."

Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardı. Yalan terörü, algı operasyonları ve kişi, kurum suikastleriyle AK Parti’ye ve hükümete saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar. Cumhur İttifakı’nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içerisinde bulunuyorlar. Sahte ve hileli anketlerle vatandaşları yönlendirebileceğini zannedenler bu yolla toplum mühendisliği yaparak millete istikamet çizmeye çalışıyorlar.

"Hileli sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar"

Türkiye’de seçim konusu açılınca bilinçli olarak da bir kesim anketleri öne çıkarıyor. Buradan kendilerine bir şeyler toparlamaya çalışıyorlar. Milletin gönlüne giremeyen, anlatacak icraatları olmayanlar, yalan yanlış, hileli sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar.

Altyapı -üst yapı ülkenin dört bir yanında eseri olan bu iktidar soruyorum acaba muhalefetin hangi eseri var da şunu yaptık diyebilecek? Benim milletim bunları görmüyor mu sanıyorsunuz, hepsini görüyor. Bu şekilde de sandığa gidecektir, sandık yatırımların aynasıdır.

İnşallah Haziran 2023’te de yoluna devam diyecektir. Milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğine inanıyorum.

F-16 satın alınacağı iddiaları

Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz filan söz konusu değil. Ama bizim 1 milyar 400 bin dolar F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern hale getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili elimizdeki F-16’ın modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16’lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyalogu önemsiyoruz. Şu an itibariyle de başta Savunma Bakanlığımız olmak üzere görüşmeler devam ediyor. Netice itibariyle yapılmış ödemeler var, ödemenin de geri iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor.

"İnsanlık Koronavirüs salgınıyla gerçekten çok büyük bir imtihan veriyor"

İnsanlık Koronavirüs salgınıyla gerçekten çok büyük bir imtihan veriyor. Bazıları ciddi manada stokçuluk yapıyor bazıları da imkânsızlıklar içinde. Uluslararası toplum bu imtihanı başarıyla veremedi, hâlâ da veremiyor. Türkiye elindeki mevcut, kıt imkânlarıyla da olsa gerek aşı noktasında gerek diğer ilaçlar noktasında destek vermiştir. Vermeye de devam ediyor. Hatta solunum cihazına varana kadar destek verdik. Az gelişmiş ülkeler salgına karşı ne yazık ki kaderine terk edildi. Ama biz Türkiye olarak böyle bakamayız. Küresel sağlığın risk altında olduğu gerçektir.

Kısa zamanda inşallah TURKOVAC çıkıyor. TURKOVAC’ın hayata geçmesiyle birlikte engel çıkarma yoluna gitmeden elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız."