ORC Araştırma: AKP 15 ayda 8 puan kaybetti

ORC Araştırma; AKP, CHP ve İyi Parti'nin son 15 aydaki oy değişimini açıkladı. Buna göre şubat 2021'de yüzde 36.8 olan AKP'nin oy oranı, mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü.
Türkiye 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken partilerin oy oranına ilişkin yapılan anketler de arttı. Yapılan son ankette ORC, 3 partinin son 15 aylık oy oranındaki değişimi inceledi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şubat 2021'de yüzde 36.8 olan AKP'nin oy oranı, mayıs 2022'de yüzde 28'e düştü. CHP ise yüzde 22.3 ile yüzde 26 arasında dalgalı bir grafik çizdi. İyi Parti, şubat 2021'de yüzde 10.8 olan oy oranını mayıs 2022'de yüzde 18.4'e kadar çıkardı.
AKP 15 ayda 8 puan kaybetti
ORC Araştırma tarafından yapılan ankette AKP'de yaşanan düşüş dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 36.8 olan AKP'nin oyu yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Aşağı yönlü grafik çizen AKP, mayıs 2022'de yüzde 28'e geriledi.
CHP en fazla yüzde 26'yı gördü
Son 15 ayı kapsayan ankete göre CHP, inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Şubat 2021'de yüzde 22.3 olarak gösterilen oy oranı ekim 2021'de yüzde 26'a yükseldi. 2022 mayıs ayına gelindiğinde ise ana muhalefet partisinin oy oranı yüzde 24.1 olarak kaydedildi.
İyi Parti yükselişte
Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin yükselişi ORC anketine yansıdı. Şubat 2021'de yüzde 10.8 olan İYİ Parti'nin oyu, yaklaşık 8 puan artarak yüzde 18.4'e yükseldi. 3 partiyi kapsayan araştırmada Meral Akşener'in liderliğindeki İyi Parti, son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti oldu.