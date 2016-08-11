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Politika

ORC anketi: Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının 2. yılına özel anket yapıldı

11 Ağustos 2016 16:02

ORC Araştırma, 8-9 Ağustos tarihleri arasında 32 ilde 1230 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yaparak bir anket gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin 2. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildiği belirtilen çalışmada; seçmenlere 'bugün seçim olsa' Erdoğan'a oy verip vermeyeceği ve güvenip güvenmediği soruldu. Ankette 10 Ağustos 2014 tarihinde yüzde 52 oy oranıyla ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın oy oranının ve güvenin arttığı görüldü.

 

Oy oranı yüzde 66'ya yükseldi

 

Buna göre "bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyumu Erdoğan'a veririm" diyenlerin oranı yüzde 66'ya yükseldi.

 

Rekor güven oranı

 

Ankette Erdoğan'a güvenenlerin oranının yüzde 81,5 olduğu, güvenmeyenlerin de 18,5'ta kaldığı görülüyor. Başka bir adaya oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22,7'de kaldı. Kararsızların yüzde 11,3 olduğu görülürken bu oranın önemli kısmının Erdoğan lehinde oy kullanabileceği düşünülüyor.

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anketORCRecep Tayyip Erdoğan

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