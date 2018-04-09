Orban'ın seçim zaferi Avrupa'yı böldü

Macaristan'da genel seçimleri 2010 yılından bu yana iktidarda olan, Viktor Orban liderliğindeki milliyetçi muhafazakar Fidesz'in kazanmasına Avrupalı liderlerden farklı tepkiler geldi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn AB ülkelerine "bu değerler tümörünü etkisiz hale getirme" çağrısı yaptı. Asselborn Die Welt'e yaptığı açıklamada "Avrupa, hükümetlerin ulusal ideolojilerine geçit vermek için inşa edilmedi" dedi.

AB Komisyonu Jean-Claude Juncker ise Viktor Orban'ı seçimleri kazanması vesilesiyle tebrik etti. Juncker'in sözcüsü AB'nin "demokrasi ve değerlerler birliği" olduğunu vurgulayarak "Juncker ve AB Komisyonu bu değer ve prensiplerin savunusunu, AB üyesi bütün ülkelerin istisnasız ortak sorumluluğu olarak görmektedir" dedi.

"AB'nin değerlerine saygı göstermek zorunda"

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) Başkanı Manfred Weber Orban'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Weber "Orban AB'nin kırmızıçizgileri ve değerlerine saygı göstermek zorunda" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Orban'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Almanya'ya partner olarak güvenebileceğini belirtti. Ancak Seibert, Macaristan ve Almanya arasındaki işbirliğinde fikir ayrılıkları yaşanabileceğini de ifade etti.

Polonya'nın muhafazakar Başbakanı Mateusz Moraviecki Twitter hesabından Orban'ı kutladı. Başbakan seçim sonuçlarını "Macaristan ve Avrupa için başarı" olarak yorumladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Orban'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti. Netanyahu'nun sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Orban'ı İsrail'e davet ettiğini söyledi.

Sağ popülistlerden destek

Viktor Orban'ın seçim zaferine Avrupa'daki sağ popülist partilerden tebrik geldi. Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Beatrix von Storch, Macaristan seçimleriyle ilgili olarak twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB için kötü, Avrupa içinse güzel bir gün" ifadesine yer verdi.

AfD Meclis Grup Başkanları Alice Weidel ve Alexander Gauland ise "Macarların ülkeleri ve vatandaşları ile ilgilenen başbakan Orban'ı ödüllendirdiği" yorumunu yaptı.

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ve Hollanda'da İslam karşıtı açıklamaları ile tanınan Geert Wilders de Viktor Orban'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Fidesz meclisteki en güçlü parti

Orban'ın partisi Fidesz seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 49'unu alarak mecliste en güçlü parti haline geldi. Böylece Orban'ın partisi anayasa değişikliğini hayata geçirmek için gerekli olan meclisteki üçte ikillik çoğunluğa ulaşmış oldu. Seçimlerde diğer siyasi partilerin oy oranları Fidesz'in çok gerisinde kaldı. Bir diğer sağ milliyetçi parti Jobbik'in oy oranı yüzde 19.6 olurken Sosyalist Parti öncülüğündeki sol ittifakın oy oranı ise yüzde 12,4 civarında oldu. Yeşiller oyların yüzde 7'sini aldı. Yurt dışında yaşayan Macarların oyları henüz sayılmadığından resmi sonucun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Seçimlere katılım oranı yüzde 69.26 ile dört yıl önceki katılımın 7 puan üzerinde oldu.

dpa, AFP, HT, EC

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