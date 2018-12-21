Orban'dan protesto tepkisi: Histerik yaygara

Macaristan Başbakanı Viktor Orban çalışanların yıllık fazla mesai süresinin uzatılmasını öngören yasayı protesto eylemlerini "muhalefetin abartılmış tepkisi" olarak niteledi.

Orban kamu radyosuna verdiği olağan mülakatı sırasında "eylemlere şaşırmadığını" belirtti ve "Devletten sosyal yardım alanlara çalışma mecburiyeti getirdiğimizde de buna benzer histerik yaygaralar kopartılmıştı” dedi.

Yeni çalışma yasasına göre çalışanlardan yılda iş durumuna göre 250 yerine 400 saat fazla mesai yapmaları istenebilecek. Cuma akşamı Budapeşte'de yeniden protesto gösterisi düzenleneceği öğrenildi. Başbakan Orban mülakat sırasında fazla mesainin gönüllülük esasına dayandığını belirterek "Daha fazla para kazanmak isteyen daha uzun çalışabilmelidir” dedi.

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"Kölelik yasası"

Sendikalar ve hükümet karşıtları ise işverenin "gönüllülüğü" kolayca "baskı ve zorlamaya" dönüştürebileceğini savunuyorlar. Sendika yetkilileri kendi hesaplamalarına göre yeni fazla mesai uygulamasıyla haftalık çalışma süresinin beşten altı güne çıkacağını iddia ediyorlar.

Macaristan'ın yeni çalışma yasası perşembe günü Devlet Başkanı Janos Ader tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yasa 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Yasanın bir hafta önce Macaristan parlamentosunda kabul edilmesinden sonra başkent Budapeşte ile ülkenin diğer şehirlerinde binlerce Macar "kölelik yasası" olarak adlandırdıkları yasal düzenlemeyi protesto etmek için meydanları doldurmuştu.

Protesto eylemlerinde medya ve bilimsel çalışma özgürlüğünün kısıtlanmasıyla yolsuzluk da protesto ediliyor.

DW, dpa/AG, BÖ

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