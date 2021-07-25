Orban hükûmetinin LGBTİ+ karşıtı yasasına karşılık Budapeşte'de binlerce kişi Onur Yürüyüşü için toplandı

Macaristan’da çocuklara ve gençlere LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasa tartışmalarının ardından Budapeşte’de LGBTİ+ destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Macaristan’da Viktor Orban hükûmeti, ülke içinde ve uluslararası tepki çeken LGBTİ+ karşıtı yasa için referanduma gidilmesini planlıyor.

Budapeşte’de her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü, yasa tartışmalarının etkisiyle bu yıl farklı bir öneme sahip oldu. Binlerce kişinin Onur Yürüyüşü'ne katıldığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen LGBTİ+ hakları grubu Hatter’den bir sözcü yeni yasanın açık bir şekilde homofobik ve transfobik olmanın önünü açacağını söyledi.