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Deutsche Welle

Orban Erdoğan’a destek verdi

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye ziyaretinde Erdoğan’a desteğini tekrarladı. AB içinde otoriter olmakla suçlanan Orban, “AB ülkelerinden Türkiye’ye yönelik düşmanca açıklamalara” destek vermediklerini vurguladı.

30 Haziran 2017 20:59

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi. Orban, cuma günü Ankara’daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, “Önemli Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen Türkiye düşmanı her türlü açıklamaya, Macaristan’ın hiçbir zaman katılmayacağını” belirtti.

Macar Haber Ajansı MTI’ya göre, Orban sözlerini “rahatsızlık yaratsa bile” şeklinde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminden sonra izlediği siyaset nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından eleştiriliyor.

Son olarak Alman Federal Hükümeti, Erdoğan’ın Almanya’da Türklere hitaben konuşma yapmasına izin vermedi.

Hükümet üyeleri ve yaklaşık 70 iş adamından oluşan bir heyetle beraber Ankara’ya gelen Orban, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte iki ülke arasındaki Üçüncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Başbakan Orban, 2004 yılından beri AB üyesi olan Macaristan’ı otoriter bir şekilde yönettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Orban, ülkesi ile Türkiye arasındaki dostluğun da, Macaristan’ın muhafazakâr bir ülke olarak insani değerlere önem vermesinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Orban, Başbakan Binali Yıldırım ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’nin AB üyeliğine de destek verdi. Orban, Türkiye ile ilişkilerin askıya alınmasını ve dondurulmasını kesinlikle desteklemediklerini vurgulayarak, müzakereleri desteklediklerini söyledi. Türkiye’nin yakında nüfusunun 100 milyona ulaşacağını hatırlatan Orban, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

"Bir müzakere başladıysa bunu saygılı şekilde sürdürmek lazım” diyen Orban, "Avrupa'nın Türkiye'ye saygı ve hak ettiği takdiri göstermesi” gerektiğini söyledi.

Yıldırım: Samimiyetle AB üyesi olmak istiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım da, Orban ile yaptığı ortak basın toplantısında Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB'nin İngiltere'nin çıkma kararından sonra tekrar düşünmesi ve gelecek vizyonunu ortaya koyması” gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Kafa karışıklığını bir kenara bırakması lazım” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin samimiyetle AB'ye üye olmak istediğini” vurgulan Yıldırım, "biz samimiyiz ama artık bu iş uzadıkça, işin olabilirliği sorgulanmaya başlanıyor. Hani bizde bir laf vardır, ‘Fazla naz aşık usandırır.' Avrupa Birliği'nin bu konuda biraz daha hızlı davranmasında fayda var” şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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