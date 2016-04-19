Orban Almanya'da Kohl'ü ziyaret edecek



Öğle saatlerinde Kohl'ün Ludwigshafen-Oggersheim'daki evinde planlanan buluşmanın basına kapalı gerçekleşmesi bekleniyor. Kohl'ün bürosundan yapılan açıklamada buluşmanın özel dostluk ilişkisi çerçevesinde olduğu belirtildi.

Macaristan'ın muhafazakar başbakanı Viktor Orban mülteci krizinde Başbakan Angela Merkel'in izlediği politikaları eleştiren Avrupalı liderlerinin başında geliyor.

Helmut Kohl de “Aus Sorge um Europa” (Avrupa için duyulan endişeden) adlı kitabının Macarca baskısına yazdığı önsözde, Merkel'in adını anmadan Avrupa'da ulusal düzeyde tek başına hareket etmenin yanlışlığına dikkat çekmişti. Bu ifadeler Merkel'in eylül ayında sığınmacıları alma kararına yönelik bir eleştiri olarak değerlendirilmişti.