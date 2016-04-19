T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Orban Almanya'da Kohl'ü ziyaret edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl ile bugün Ludwigshafen’da bir araya gelecek.

19 Nisan 2016 13:08


Öğle saatlerinde Kohl'ün Ludwigshafen-Oggersheim'daki evinde planlanan buluşmanın basına kapalı gerçekleşmesi bekleniyor. Kohl'ün bürosundan yapılan açıklamada buluşmanın özel dostluk ilişkisi çerçevesinde olduğu belirtildi.

Macaristan'ın muhafazakar başbakanı Viktor Orban mülteci krizinde Başbakan Angela Merkel'in izlediği politikaları eleştiren Avrupalı liderlerinin başında geliyor.

Helmut Kohl de “Aus Sorge um Europa” (Avrupa için duyulan endişeden) adlı kitabının Macarca baskısına yazdığı önsözde, Merkel'in adını anmadan Avrupa'da ulusal düzeyde tek başına hareket etmenin yanlışlığına dikkat çekmişti. Bu ifadeler Merkel'in eylül ayında sığınmacıları alma kararına yönelik bir eleştiri olarak değerlendirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Macaristan Başbakanı Viktor Orban AlmanyaBaşbakanı Helmut KohlLudwigshafenKohl Ludwigshafen-OggersheimViktor OrbanBaşbakan Angela MerkelAvrupalıKohlSorgeEuropa”MacarcaMerkelAvrupaWelle Türkçe DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24