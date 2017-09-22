Dünya
Orası İspanya, eylemciler 'teröristlik'le suçlanmadı: Sizi kutluyoruz, devam edin
"Protestoları memnuniyetle karşılıyor ve kutluyoruz"
Çeviri - Gonca Tokyol
İspanya hükümetinin engellemeye çalıştığı Katalan bağımsızlık referandumu öncesi gerginliğin arttığı Barcelona'da, Belediye Başkanı Ada Colau polisle göstericiler arasında yer yer tansiyonun arttığı eylemlerle ilgili olarak Türkiye'deki meslektaşlarından oldukça farklı bir tepki gösterdi.
Twitter’dan eylemcileri selamlayan Colau, "Protesto etmeye devam edin" dedi.
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