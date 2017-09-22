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Dünya

Orası İspanya, eylemciler 'teröristlik'le suçlanmadı: Sizi kutluyoruz, devam edin

"Protestoları memnuniyetle karşılıyor ve kutluyoruz"

22 Eylül 2017 20:10

Çeviri - Gonca Tokyol

İspanya hükümetinin engellemeye çalıştığı Katalan bağımsızlık referandumu öncesi gerginliğin arttığı Barcelona'da, Belediye Başkanı Ada Colau polisle göstericiler arasında yer yer tansiyonun arttığı eylemlerle ilgili olarak Türkiye'deki meslektaşlarından oldukça farklı bir tepki gösterdi.

Twitter’dan eylemcileri selamlayan Colau, "Protesto etmeye devam edin" dedi.

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İspanyaKatalonyaprotestoAda Colau

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