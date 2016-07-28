Orangutanlar insan sesini taklit edebiliyor

ABD'de Indianapolis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Rocky adlı bir orangutanın, insan seslerini taklit edebildiği açıklandı.

Orangutanın 500'den fazla insan sesini çıkarabildiği belirtildi.

Bilim insanları, bu araştırmanın insanın konuşma yeteneğini nasıl kazandığının anlaşılmasına ışık tutabileceğine dikkat çekiyor.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden Dr. Adriano Lameria'nın başkanlık ettiği uluslararası araştırmanın sonuçları bilim dergisi Scientific Reports'ta yayımlandı.

Araştırma kapsamında Nisan-Mayıs 2012'de, şimdi sekiz yaşında olan Rocky adlı orangutanla ses çalışması yapıldı.

Araştırmada Rocky'nin diyalog kurarken yeni sesleri öğrenebildiği ve sesini insanlar gibi kontrol edebildiği belirlendi.

Rocky'nin çıkardığı 'insan sesleri', daha sonra 120 orangutana ait kayıtların bulunduğu 12 bin saatlik veri tabanıyla karşılaştırıldı.

Daha önce, orangutanların insan seslerini taklit edemediği düşünülüyordu. Bunun, konuşmanın, öğrenilmiş bir davranış olmasından kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak Dr. Adriano Lameria araştırmanın ardından bu tezin artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor.