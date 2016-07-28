T24 LogoT24 Logo
Dünya

Orangutanlar insan sesini taklit edebiliyor

ABD'de üzerinde araştırma yapılan bir orangutanın, diyalog kurarken yeni sesleri öğrenebildiği ve sesini insanlar gibi kontrol edebildiği belirlendi

28 Temmuz 2016 21:43

ABD'de Indianapolis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Rocky adlı bir orangutanın, insan seslerini taklit edebildiği açıklandı.

Orangutanın 500'den fazla insan sesini çıkarabildiği belirtildi.

Bilim insanları, bu araştırmanın insanın konuşma yeteneğini nasıl kazandığının anlaşılmasına ışık tutabileceğine dikkat çekiyor.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden Dr. Adriano Lameria'nın başkanlık ettiği uluslararası araştırmanın sonuçları bilim dergisi Scientific Reports'ta yayımlandı.

Araştırma kapsamında Nisan-Mayıs 2012'de, şimdi sekiz yaşında olan Rocky adlı orangutanla ses çalışması yapıldı.

Araştırmada Rocky'nin diyalog kurarken yeni sesleri öğrenebildiği ve sesini insanlar gibi kontrol edebildiği belirlendi.

Rocky'nin çıkardığı 'insan sesleri', daha sonra 120 orangutana ait kayıtların bulunduğu 12 bin saatlik veri tabanıyla karşılaştırıldı.

Daha önce, orangutanların insan seslerini taklit edemediği düşünülüyordu. Bunun, konuşmanın, öğrenilmiş bir davranış olmasından kaynaklandığı belirtiliyordu. Ancak Dr. Adriano Lameria araştırmanın ardından bu tezin artık geçerliliğini yitirdiğini söylüyor.

 

ETİKETLER

orangutaninsanmaymunlarevrim teorisiABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24