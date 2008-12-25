Orangutanlar da alışveriş yapar!

Royal Society Journal'da yayımlanan "Biyoloji Mektupları" adlı araştırmaya göre orangutanlar da insanlar gibi hediye alıp verebiliyor.



Araştırmada, orangutanların karşılıklı jeton alışverişinde bulundukları ve alışverişi, kendilerine ne kadar jeton verildiğini göz önünde tutarak yaptıkları belirtiliyor.



BBC'de yer alan habere göre böylece ilk kez, insanlar haricindeki primatlar arasında, ilkel ticaretin bir örneğinin gözlemlendiği sanılıyor.



Hizmet karşılığında mal, örneğin tımar karşılığı yiyecek vermek hayvanlar âleminde sıkça görülen bir durumdu.



Ancak şimdiye dek bu alışverişlerin, maliyet ve kârları dikkatlice hesaplanarak yapıldığına ya da zaman içinde, geçilen iltimasların çetelesinin tutulduğuna dair herhangi bir kanıt yoktu.



Şimdiyse, Almanya'daki bir hayvanat bahçesinde deneye tabi tutulan orangutanların, tam da bunu yaptıkları gözlendi.



Bir çift orangutanın, birbirlerine yiyecekle değiş tokuş edilebilecek jetonlardan alıp verdikleri görüldü.



Çalışmayı yürütenlerden İskoçya St. Andrews Üniversitesi'nden Valerie Dufour "Vermek konusunda hesaplar yapan sadece insanlar değil. Karşılığında kendilerine bir şeyler verilmesini de sadece insanlar beklemiyor." diyor.



Araştırmada, dişi orangutanın, başlangıçta çok daha cömert davrandığı; ancak kendisine bu cömertliği karşısında çok jeton verilmediğini görünce bu tutumunu değiştirdiği, verdiği jetonların sayısını azalttığı ve erkek orangutanı kendisine daha fazla jeton vermeye zorladığı da belirtiliyor.

