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Yaşam

Orangutan Surya'nın jetski keyfi

Surya adlı dört yaşındaki orangutan boş zamanını havuzda jetski kullanarak geçiriyor

05 Ocak 2009 02:00

Surya adlı dört yaşındaki orangutan boş zamanını havuzda jetski kullanarak geçiriyor

ABD'nin Miami kentindeki Tehlike Altındaki Nadir Türler Enstitüsü (The Institute of Greatly Endangered and Rare Species) koruması altında hayatını sürdüren Surya aktif bir yaşam sürdürebilmesi için her hafta havuza konuluyor. Suda mutlu olduğu her halinden belli olan Surya bakıcılarıyla su savaşı yapıyor.

Enstitüdeki hayvan uzmanı Doktor Bhagavan Antle ve ekibi, Surya'yı henüz bebekken diğer orangutanlarla birlikte suyla tanıştırmış. Daha o yaştan itibaren büyük havuzda oynamaya başlayan ve zamanının büyük bölümünü suda geçiren Surya'ya bakıcılar üşümemesi için bir dalış kıyafeti giydirmiş.

Doktor Antle "Surya suda oynamayı seviyor. Ama kafasının ıslanmasından hoşlanmıyor, o yüzden suda batmamak için bir can yeleği giyiyor" diyor.

Antle "Su yüzeyinde olmaktan oldukça hoşnut. Jetski kullanmayı özellikle seviyor böylece hepimize biraz yukarıdan bakmış oluyor. Orangutanlar suda oynamayı sever ama doğuştan yüzemezler. Onları havuza koyduğunuz zaman hemen dibe inerler. Ama çocuk can yeleklerini giydirdiğimiz zaman kendilerine güven geldiğini gördük. Şimdi bazıları can yeleği olmadan bile yüzebiliyor. Ama Surya jetskiyi tercih ediyor ve havuza gittiğimizde hemen binmeye gönüllü oluyor" diyor.

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