Orangutan, şempanze ve gorillerin kaçak ticareti artıyor

Yayınlanan yeni bir rapor, 'büyük insansı maymunların' (Orangutan, şempanze ve goriller) kaçak ticaret için kaçırılma vakalarının ciddi boyutta arttığını ortaya koydu.

Uluslararası 'büyük insansı maymun' ticareti raporlarının ülkelerin sınırları içerisinde gerçekleşen vakaları kapsamaması ticaretin kapsamının anlaşılmasına engel oluyordu.

Yeni verileri toplayan Büyük İnsansı Maymun Koruma Birliği'nden Doug Cress, "Düşündüğümüzden çok daha büyük bir sayı görüyoruz. Haftada ortalama 2 kaçırılma vakası oluyor. Bu küçük bir sayı gibi görünebilir ancak bir şempanze yakalamak istiyorsanız büyük ihtimalle 5'ini veya 10'unu öldürdünüz demektir. Goriller içinse bu orana 4'e 1. Bu çok fazla ölüm demek" diyor.

Raporda 23 farklı ülkede 2005 yılından beri yaklaşık 1,800 orangutan, şempanze ve gorilin kaçırıldığı gözüküyor.

Ülkelerin sınırları içerisinde gerçekleşen kaçırılma vakalarının uluslarası raporlarda yer almaması vakaların yüzde 90'ını kayıt dışı bırakıyor.

Nesli tehlike altında olan canlıların korumasını sağlayan 'CITES' sözleşmesinin raporlarında da kullanılan bu veriler için uzmanlar verilerin yanlış bir izlenim yarattığını söylüyorlar.

Kaçırılan büyük maymunların yüzde 67'si genelde orangutanlar oluyor. Ayrıca büyük maymunların doğal yaşam alanlarının palmiye yağı fidanlığına dönüştürülmesi orangutanların yakalanmalarını kolaylaştırıyor.

Geriye kalan türlerden şempanzeler kaçırmaların yüzde 25'ini, goriller yüzde 6'sını, cüce şempanzelerse yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Endonezya ve Malezya orangutanların sayısı nedeniyle kaçırılma vakalarının en çok gerçekleştiği ülkeler. Batı Afrika'daki Sierra Leone, Gine ve Kamerun da büyük maymun ticaretinin yapıldığı merkezler haline geldi.

Asya'da şempanzeler 25 dolarla 30 bin dolar arasında satılırken, gorillerin fiyatı 45 bin dolara kadar çıkabiliyor.

HIV hastalığının maymunlardan insanlara geçtiğine inanılıyor, bu yüzden maymunların neslinin korunmasının yanında hastalığın yayılması olasılığı da endişelere sebep oluyor.

Doug Cress yeni elde edilen verilerin maymunların ticaretiyle savaşmaya yardımcı olacağını düşünüyor.