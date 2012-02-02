Oran’dan hayvan haklarında devrim niteliğinde teklif



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA



CHP İstanbul milletvekilleri Umut Oran ve Melda Onur, Hayvanları Koruma Yasası’nda önemli değişiklikler öngören yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklif, hayvanlara eziyet edenlerle ilgili suçların Ceza Kanunu ‘da yer almasını öngörüyor. Buna göre, işkence eden, aç-susuz bırakan, sahibi olduğu hayvanın bakımını ihmal eden veya sahipsiz hayvanı öldürenler hakkında 1-6 yıl arası hapis cezası isteniyor. Oran, 16 yıl boyunca baktığı ve 2007’de ölen köpeği Oskar’ı da anımsatarak, “Bu vesileyle Oskar’ı da anmış oldum”.



CHP’li Oran ve Onur TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek TBMM’ye sundukları toplam 23 maddeden oluşan Hayvan Haklarını Koruma Yasa Değişikliği teklifini açıkladı. Toplantıya Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara temsilcisi Sırma Oya Tekvar da katıldı.



Oran, Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu, basın, düşünce özgürlüğü, sivil toplum örgütleri üzerindeki baskılar, ekonomik sorunlar ve Van’da depremzedelerin hayati sorunları olduğunu anımsattı.



Sorunlardan birisinin de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasından kaynaklandığın hayvanlara kötü davrananların bir yaptırım ile karşılaşmamasından kaynaklandığını belirten Oran, “Hayvanların korunması çok önemli. Mevlana’nın dediği gibi hayvanlar zulmün sessiz tanıklarıdır. Onlar şimdi sussa da ahirette mutlaka konuşur” dedi.



Oran, şöyle konuştu:



“Böylelikle ömrümün yüzde 95’ini hayvanlarla geçiren ve onların mağduriyetini iyi bilen bir insan olarak, üzerime düşen görevi yapmanın huzurunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Hayvanlarla, özellikle köpeklerle olan dostluğum 10 yaşında okuduğum ilk kitaplarla başladı. Jack London’ın “Vahşetin Çağrısı” ve “Beyaz Diş”. Hatta ilk köpeğimin ismi Dick’tir. Köpek ile sahibi arasındaki ilişki karşılıksız sevgi – sadakat - fedakarlık üzerine kuruludur. Jack London’ın söylediği gibi;



İnsan kendisini köpeğin efendisi olarak görür, köpek ise insanı tanrı gibi görüp yüceltir.”





Oskar’la 50 bin kilometre



16 yıl boyunca, iyi günde -kötü günde, işyerinde- dışarıda, gece – gündüz, karda-kışta yaklaşık 50 bin km yol kat ettiği köpeği Oskar ile bunu yaşadığını kaydeden Oran, CHP olarak seçimlerden önce hayvan haklarında bir taahhütte bulunduklarını ve Ekim ayında CHP Milletvekilleri olarak bunu imzaladıklarını da anımsattı.



Teklif ne getiriyor?



Oran, tekliflerinin AB’nin bile imreneceği noktada olduğunu vurguladı. Oran’ın verdiği bilgiye göre teklif ile getirilen kimi önemli değişiklikler şöyle:



- Hayvanların ekolojik ve etolojik hakları güvence altına alındı.



- Hayvanların tamamını işkence ve eziyetten korumak için yasaya bütün hayvanların işkence, kötü muamele ve eziyet görmeme hakkına sahip olduğunu eklendi.



- Sahiplenilen tüm hayvanların işaretlenmesi, boynunda isim, adres ve hangi belediyeye kayıtlı olduğunu gösterir bir numara sahibi olmasını sağlanacak.



- Artık kimse hayvan sahiplenme ve bakım eğitimi ile sertifa almadan herhangi bir evcil hayvan edinmesi yasaklanacak.



- Hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullanmak yasaklanacak



- Sahipsiz ve güçten düşmüş tüm hayvanların korunması için mali destek getirilerek, yerel yönetimlerin desteklenmesini sağlanacak.



- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları öldürenlere 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek.



- İzinsiz hayvan ticareti yapanlara ve bu konudaki yasaklara uymayanlara 1-2 yıl hapis cezası getirilmesini öngördük.



- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakanlara 2-4 yıl hapis cezası verilecek



- Hayvanlara işkence yapanlara, cinsel ilişki kuranlar 3-5 yıl arası hapis cezasına çarptırılacak



- Bulundurduğu hayvanların bakımını, ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilere yine 2-4 yıl hapis cezası verilecek



- Dini amaç ve et hayvanı olarak tüketim amacı dışında bir amaçla bir hayvanı öldürenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirilecek.







