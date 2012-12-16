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Politika

Oran, milletvekillerine 250 liralık hediye sınırı için kanun teklifi verdi

CHP'li Umut Oran, milletvekilinin halen 7 bin 500 TL olan hediye kabul sınırının 250 TL'ye indirilmesi için kanun teklifi verdi

16 Aralık 2012 15:48

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, milletvekilinin halen 7 bin 500 TL olan hediye kabul sınırının 250 TL'ye indirilmesi için kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde, bu sınırın ABD'li parlamenterler için 250 dolar, Avrupalılar içinse 345 TL olduğuna da dikkat çekildi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasını” öngörüyor.

Teklif gerekçesi şöyle:


‘Perdelenmiş rüşvet’

 
Milletvekilleri de halkın temsilcileri olarak kendilerine dikkat etmeli, toplumsal ahlak kurallarına uymalı, kamu yetkisi kullandıkları için hiçbir finansal fayda sağlamamalıdır.

Ne yazık ki bu kural her zaman uygulanmamaktadır.  Bazı şahıslar, kendi çıkarları için hediye, armağan, tebrik gibi birçok isim altında milletvekillerine yüksek meblağlı mallar göndermekte, bu yolla “perdelenmiş rüşvet” eylemlerine girişmektedir.


Avrupalı parlamenter 345 TL’lik hediye alıyor


Bu eylemlerin tamamen ortadan kaldırılması, akıllarda ve vicdanlarda hiç bir soru kalmaması için mevcut düzenlemenin de yeniden ele alınması gereği ortaya çıkmıştır.

Bugün Avrupa Parlamenterleri 345 TL değerini aşan hediyeler alamazken,  milletvekillerimizin bu değerden 21 kat pahalı hediyeler alması da kabul edilebilir değildir.

Bu sebeplerle mevcut düzenleme hazırlanmış olup, bahsedilen olumsuzlukların ortadan kaldırılması, yasama faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını hedeflemektedir.

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