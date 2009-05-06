Oramiral Ataç: Türkiye, denizci ülke olmak zorunda

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muzaffer Metin Ataç, Türkiye'nin geleceğinin denizlerde olduğunu belirterek, "Türkiye, denizci ülke olmak zorunda" dedi.



Oramiral Ataç, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Şevki Erdal Bucak ile birlikte, Mersin Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.



Ataç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin denizlerde olduğuna, Mersin'in denizcilikte önemli adımlar attığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Mersin, en fazla deniz izcisine sahip olan ilimiz. Bu açıdan da Mersin ile gurur duyuyorum. Türkiye denizci bir ülke olmak zorunda. Menfaatlerimiz ve geleceğimiz açısından çocuk yaşta çocuklarımıza bu ilgiyi uyandırabilirsek geleceğimizi daha garanti altına almış oluruz. Bu işin ilk adımı deniz izciliğidir. Çünkü denizcilik sevgi ile başlar. Sevgi olmadan denizcilik zor meslek olur. Bu sevgiyi Mersin'de uyandırdığınız için çok teşekkür ederim."



Mersin'e Denizcilik Müzesi yapılması kararı alındığını hatırlatan Oramiral Ataç, "Bu müze Mersin'e yakışacak. Çünkü, denizcilerin hayatında önemli yer tutan bir ilimiz Mersin. Bizim burada birçok hatıralarımız var. Kıbrıs harekatı sırasında da burada olduk, her tarafında ayrı bir hatıramız var"dedi.



Vali Aksoy da Oramiral Ataç'ın yoğun programı arasında gerçekleştirdiği ziyaretten ve Mersin'de bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Aksoy, Mersin'e Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Deniz Müzesi yapımının ihale aşamasına geldiğini kaydetti.



Oramiral Ataç, daha sonra Valilik defterini imzaladı ve Vali Hüseyin Aksoy'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şildini takdim etti. Vali Aksoy da Oramiral Ataç'a Mersin'i tanıtan CD verdi.

