Oral Çalışlar'ın 12 Eylül'de Aydınlık için Kenan Evren'e yazdığı mektup

Hazal Özvarış

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Ahmet Abakay, anılarını anlattığı “Hoşana’nın Son Sözü” adlı kitapta, dönemin Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar’ın 18 Eylül 1980'de Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı Kenan Evren’e gönderdiği mektuba yer verdi. Yayını durdurulan Aydınlık gazetesinin yeniden yayına başlaması için “ikinci emrin verilmesi” istenilen mektupta, “Aydınlık MGK'nın ilan ettiği amaçların gerçekleşmesine basın alanında destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır” ifadeleri yer aldı.

T24'ün ulaştığı Radikal yazarı Oral Çalışlar, Evren'e hitaben yazdığı mektup için “Bu mektup o gün içinde bulunduğum Aydınlık hareketinin görüşlerini yansıtıyor” dedi ve kendisinin hareketle hesaplaşarak ayrıldığını hatırlattıktan sonra, “askeri darbeye olumlu bakan bu bakış açısını bugün tasvip etmesinin mümkün olmadığını” söyledi.

'En büyük devrimci Atatürk'

Gazeteci Ahmet Abakay'ın Büyülüdağ Yayınları'ndan çıkan “Hoşana’nın Son Sözü” adlı kitabında yer verdiği 18 Eylül 1980 tarihli iki sayfalık mektupta Çalışlar, Evren'den Aydınlık gazetesi hakkında verilen “yayını durdurma” kararının kaldırılmasını istedi. Çalışlar, mektupta Evren'e Aydınlık'ın çizgisini şöyle özetledi:

“Yayın hayatı boyunca yobazlığa ve Ortaçağ karanlığına karşı durmuş, Türkiye halkının bağrından çıkan en büyük devrimci Atatürk’ün devrimci mirasını en ön safta savunmuş, İstiklal Marşı'mıza yapılan saygısızlıklara karşı basında en kararlı tutumu almış, daima emekçi halkın menfaatlerinin ve demokrasinin yanında yer almıştır.”

Mektubun devamında Aydınlık hakkında açılan hiçbir soruşturmanın aleyhlerinde sonuçlanmadığını belirten Çalışlar, “Aydınlık, yaptığı birçok yayınla Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın, terör ve zorbalık odaklarına karşı başarı kazanmasına yardımcı olmuştur” ifadesini kullandı.

'MGK'nın amaçları için Aydınlık hayatını feda etmeye hazır'

12 Eylül darbesi ertesinde kurulan MGK'nın yayınladığı bildirilerde ve Kenan Evren'in yaptığı açıklamalarda geçen “ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüslenmesi”, “milli bütünlüğün korunması” benzeri ifadelerin hatırlatıldığı mektupta, “Aydınlık Gazetesi, bugüne kadarki yayını ve mücadelesi ile Milli Güvenlik Konseyi'nin ilan ettiği bu amaçların gerçekleşmesine basın alanında destek olmak için ‘hayatını dahi seve seve feda etmeye hazır’ olduğunu kanıtlamıştır” denildi.

Mektubun son paragraflarında “Bu fırtınalı dönemde, ülkemizin ihtiyacı sizlerin de değerlendireceği gibi eyyamcı, çıkarcı, yoz kültürü savunan, dalkavuk bir basın değil” diyen Çalışlar, “Gazetemiz, görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerini her zaman olduğu gibi açık yüreklilik ve dürüstlükle ortaya koyarak, yeni yönetimin ilan ettiği amaçları başarmasına katkıda bulunacağına güven duymaktadır” dedi ve “Aydınlık’ın yeniden yayınlanması için bildirimde sözünü ettiğiniz ‘ikinci emrin verilmesini’ arz ederim” diyerek mektubunu sonlandırdı.

Çalışlar: Bu bakış açısını bugün tasvip etmem mümkün değil

T24'ün ulaştığı Oral Çalışlar, 18 Eylül 1980 tarihinli mektuba dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu mektup o gün içinde bulunduğum Aydınlık hareketinin görüşlerini yansıtıyor. Ben, tabii ki, bu görüşlerin bugün doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten bu siyasi akımla hesaplaşarak ayrıldım. Bu mektuptakiler benim kişisel görüşlerim değil, o gün mensubu olduğum siyasi hareketin görüşleri. Tamamen askeri darbeye olumlu bakan bu bakış açısını bugün bulunduğum yerden tasvip etmem mümkün değil. Bu çizginin özeleştirisini geçmişte defalarca yaptım.”

Oral Çalışlar'ın Kenan Evren'e yazdığı mektubun tam metnini okumak için tıklayın