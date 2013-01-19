Oral Çalışlar Radikal'den ayrıldı

Radikal gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Taraf gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini üstlenecek olmasından dolayı, Radikal gazetesinde son yazısını kaleme aldı. Çalışlar, "Mehmet Ali hayatta olsaydı ilk telefon edenlerden biri olur ve beni içtenlikle kutlardı. Hrant hayatta olsa koşarak Taraf'a bana gelir ve desteklerdi. İkisi de ne yazık ki yok. Onları sevgiyle ve özlemle anarak yeni bir yolculuğa başlıyorum" dedi.

Oral Çalışlar, "Radikal'e veda" başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2013) yazısıyla Radikal'den ayrıldı.

Çalışlar yazısında özetle şunları söyledi:

"Türkiye şimdi yeni bir döneme giriyor. Diyarbakır’daki büyük cenaze töreni, Kürtlerin barış isteğinin ne kadar gerçek olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye’nin batısının bu yeni sürece sessiz ve sakin desteği sürüyor. Hükümetin çözüm konusundaki kararlı tutumu, muhalefetin olumlu yaklaşımı, Kürtlerin acılarını gömerek barışa sarılmaları hepimizi umutlandırıyor, heyecanlandırıyor.

Öldürülen üç PKK’lı kadının cenazelerinin ardından yürüyenlerin taşıdığı, şu dikkat çekici pankart bölgenin yeni gerçeğini özetliyordu: “Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.”

Umarım bu slogan önümüzdeki döneme de damgasını vurur.

Radikal gazetesine veda ediyorum. 1 Şubat tarihinden itibaren Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstleneceğim. Ülkenin en kritik günlerinde önemli görevler üstlenmiş, kendini kanıtlamış bir gazete Taraf.

Mehmet Ali hayatta olsaydı ilk telefon edenlerden biri olur ve beni içtenlikle kutlardı. Hrant hayatta olsa koşarak Taraf’a bana gelir ve desteklerdi.

İkisi de ne yazık ki yok. Onları sevgiyle ve özlemle anarak yeni bir yolculuğa başlıyorum."