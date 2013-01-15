Taraf'ın yeni genel yayın yönetmeni Oral Çalışlar oldu

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'ın, yardımcısı Yasemin Çongar ile 14 Aralık 2012'de boşalttığı koltuğa oturacak isim belli oldu. Gazetenin sahibi Başar Arslan, Taraf Genel Yayın Yönetmenliği için, halen Radikal gazetesinde yazan Oral Çalışlar ile anlaştı.

Radikal yönetimi ve Doğan medya grubu yönetimiyle vedalaşmaya hazırlanan Çalışlar'ın, Taraf'taki görevine 1 Şubat 2013'te başlayacağı bildirildi.

Oral Çalışlar, T24'ün sorusu üzerine haberi doğrularken “Prensipte anlaştık” demekle yetindi.

Oral Çalışlar kimdir?

Oral Çalışlar, 14 Aralık 1946'da Tarsus'ta doğdu. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus Lisesi'nde tamamladı.

Üniversiteye önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı. Burada bir yıl okuduktan sonra (1966) İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne geçti.

1968 Haziran işgallerinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin işgali eylemine katıldı.

29 Ekim - 10 Kasım 1968 tarihleri arasında Deniz Gezmiş, Kazım Kolcuoğlu, Doğu Perinçek ve Cengiz Çandar gibi isimlerle Samsun'dan Ankara'ya "Tam Bağımsızlık İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü"ne katıldı.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. SBF'de Sosyalist Fikir Kulubü Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Öğrenci Birliği Genel Sekreterliği ve Devrimci Gençlik Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

1967'de yayına başlayan Türk Solu, 1968'de yayına başlayan Aydınlık dergilerinde yazılar yazdı. Aydınlık yazı kurulu üyeliği yaptı. 12 Mart 1971 darbesinden sonra tutuklandı. 1974 yılında çıkarılan af kanununa kadar üç yıl hapiste yattı.

1978'de yayınlanan günlük Aydınlık gazetesinin genel yayın yönetmenliğine getirildi. Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin başkanlık kurulu üyesi oldu.

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yeniden tutuklandı. Kaçaklık ve cezaevi günlerinden sonra Ağustos 1988'de serbest bırakıldı. 1990 ve 1992 yılları arasında Hamburg Senatosu'nun davetiyle Hamburg'da kaldı. 1992-2008 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde çalıştı, burada “Sıfır Noktası” başlıklı köşeyi yazdı. Çeşitli televizyon programları hazırladı. 15 Haziran 2008 tarihinde Radikal gazetesinde yazmaya başladı.

Aralarında İslam'da Kadın ve Cinsellik, Hz. Ali - Muaviye Çatışması İslamın Doğuşu ve İlk Ayrılıklar, 12 Mart'tan 12 Eylül'e Mamak, Liderler Hapishanesi'nin de bulunduğu çok sayıda kitap yazdı. Çalışmaları, çok sayıda ödüle değer görüldü.

Gazeteci İpek Çalışlar'la evli olan Oral Çalışlar yazar Reşat Çalışlar'ın da babası.

Kitapları

Öcalan ve Burkay'la Kürt Sorunu

İslam'da Kadın ve Cinsellik

Refah Partisi Nereden Nereye

Hz. Ali - Muaviye Çatışması / İslamın Doğuşu ve İlk Ayrılıklar

Kadınların İsveç'i (Gürhan Uçkan ile)

Fethullah Gülen'den Cemalettin Kaplan'a

Portreler

Umut Peşinde - Mina Urgan'dan Manol Usta'ya

Sol Geleceği Tartışıyor (Barış Doster)

İslamiyet Üzerine Söyleşiler

12 Mart'tan 12 Eylül'e Mamak

Kadınlara Dair

68 Anılarım

İran - Bir Erkek Diktatörlüğü (İpek Çalışlar ile)

Ecevit, Türkeş ve Erbakan'la Cezaevi Günleri

İslamcılığın Üç Kolu (Tolga Çelik ile)

12 Eylül ve Andıçlanan Gazetecilik

Denizler İdama Giderken

Liderler Hapishanesi

Aleviler